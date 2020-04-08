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В Брестской области уже 28 случаев коронавируса
08.04.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на утро 8 апреля в Брестской области зафиксировано уже 28 случаев коронавируса, сообщает областная газета
Коронавирус обнаружили у пациентов, которые были в больницах области, а также у контактов 1 и 2 уровня.
Из них 6 — в Бресте, 17 — в Лунинце, 2 — в Столине и по одному в Иваново, Барановичах и Ганцевичах.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в области с признаками ОРИ госпитализировано в стационары 184 человека, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими.
Под медицинским наблюдением на дому — 5,2 тысячи человек.
Напомним, в Беларуси с начала вспышки
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