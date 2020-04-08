В Брестской области уже 28 случаев коронавируса

Источник материала: Tut.by

По данным на утро 8 апреля в Брестской области зафиксировано уже 28 случаев коронавируса, сообщает областная газета «Заря» со ссылкой на областной центр гигиены и эпидемиологии.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Коронавирус обнаружили у пациентов, которые были в больницах области, а также у контактов 1 и 2 уровня.

Из них 6 — в Бресте, 17 — в Лунинце, 2 — в Столине и по одному в Иваново, Барановичах и Ганцевичах.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в области с признаками ОРИ госпитализировано в стационары 184 человека, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими.

Под медицинским наблюдением на дому — 5,2 тысячи человек.

Напомним, в Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1066 случаев коронавируса. 77 человек выздоровели. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, ранее сообщалось о 13 смертях.