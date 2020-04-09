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За матчем брестского «Динамо» с трибун наблюдали манекены - виртуальные болельщики
09.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За матчем полуфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» наблюдали виртуальные болельщики.
Фото: ФК «Динамо» (Брест)
Накануне поединка клуб начал продавать специальные билеты для тех, кто не может прийти на стадион. За 67 рублей болельщик получал реальный билет на матч, предматчевый журнал, скидку 10% на атрибутику и виртуальное присутствие на матче.
Клуб до последнего не раскрывал, как это будет выглядеть, а затем шокировал картинками с трибун. Место поклонников команды заняли манекены в формах разных команд мира с приклеенными к шее портретами.
Отметим, что Беларусь — единственная страна в Европе, не прервавшая турниры из-за пандемии
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За матчем полуфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» наблюдали виртуальные болельщики. Фото: ФК «Динамо» (Брест) Накануне...
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