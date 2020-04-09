За матчем брестского «Динамо» с трибун наблюдали манекены - виртуальные болельщики

Источник материала: Виртуальный Брест

За матчем полуфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» наблюдали виртуальные болельщики.





Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Накануне поединка клуб начал продавать специальные билеты для тех, кто не может прийти на стадион. За 67 рублей болельщик получал реальный билет на матч, предматчевый журнал, скидку 10% на атрибутику и виртуальное присутствие на матче.

Клуб до последнего не раскрывал, как это будет выглядеть, а затем шокировал картинками с трибун. Место поклонников команды заняли манекены в формах разных команд мира с приклеенными к шее портретами.

















Отметим, что Беларусь — единственная страна в Европе, не прервавшая турниры из-за пандемии коронавируса .