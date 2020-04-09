ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

09.04.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявили об ошибках, которые сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции.


Фото: Reuters

По словам Трампа, ВОЗ получила финансирование от Соединенных Штатов в размере $ 452 млн в 2019 году, но ошибалась «насчет многих вещей». В частности, президент обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности COVID-19.

Он также допустил, что США пересмотрят свое финансирование ВОЗ вплоть до полной его остановки.

Помпео согласился с позицией главы государства, заявив, что организаций не оправдала ожиданий. Он также не исключил уменьшения финансирования ВОЗ и смены ее руководства в будущем. При этом глава Госдепартамента заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы менять нынешнего директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Ранее 7 апреля Трамп написал в Twitter, что ВОЗ во время пандемии коронавируса сосредоточила свое внимание на Китае и сделала мало для предотвращения распространения COVID-19 в США.

«ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае», — написал президент.

Соединенные Штаты удерживают первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Из более чем 1,5 млн подтвержденных в мире заболевших на США приходится 429 тыс. пациентов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также допустил, что США пересмотрят свое финансирование ВОЗ вплоть до полной его остановки.
 
Новости дня
Новости
 
Эксперт: рост биткоина выше $7000 далеко не предел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика