Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявили об ошибках, которые сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции.



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По словам Трампа, ВОЗ получила финансирование от Соединенных Штатов в размере $ 452 млн в 2019 году, но ошибалась «насчет многих вещей». В частности, президент обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности COVID-19.

Он также допустил, что США пересмотрят свое финансирование ВОЗ вплоть до полной его остановки.

Помпео согласился с позицией главы государства, заявив, что организаций не оправдала ожиданий. Он также не исключил уменьшения финансирования ВОЗ и смены ее руководства в будущем. При этом глава Госдепартамента заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы менять нынешнего директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Ранее 7 апреля Трамп написал в Twitter , что ВОЗ во время пандемии коронавируса сосредоточила свое внимание на Китае и сделала мало для предотвращения распространения COVID-19 в США.

«ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае», — написал президент.

Соединенные Штаты удерживают первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Из более чем 1,5 млн подтвержденных в мире заболевших на США приходится 429 тыс. пациентов.