Новшества по зарплатам медиков и недоплаты витебским врачам. Как оплачивают сейчас труд медрабоников

Источник материала: Tut.by

Власти ввели изменения в оплате труда медработников, они касаются в первую очередь надбавок и доплат. А профсоюзы анонсировали , что будут выплачивать матпомощь заразившимся коронавирусам медикам (но только тем, которые состоят в профсоюзах). Тем временем Госконтроль выявил случаи недоплаты врачам в Витебске, которые работали с повышенной нагрузкой. Это повлекло необоснованное снижение размера их зарплаты. При этом в целом по стране реальные зарплаты медиков, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в феврале заметно упали по отношению к январю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как сейчас оплачивают работу медиков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какие новшества ввели власти по оплате труда медиков

Власти ввели новшество по надбавке за высокие достижения в труде — прописали, что ее максимальный размер не ограничивается. Изменения предусмотрены постановлением Минздрава № 23.При этом перечень работников, которым устанавливается надбавка за высокие достижения в труде, конкретный размер и порядок ее выплаты по-прежнему определяют руководители бюджетных организаций.

Доплату за особый характер труда в размере от 10 до 30% от базовой ставки (от 18,5 до 55,5 рубля) ввели также для работникам бюджетных организаций (структурных подразделений, обособленных подразделений, кабинетов, палат, лабораторий, групп), которые занимаются заболеваниями, представляющими опасность для здоровья населения.

Для работников микробиологических, вирусологических также ввели доплату за особый характер труда. Ее размер — от 5 до 65% от базовой ставки (от 9,25 до 120,9 рубля) в зависимости от того, какие исследования выполняются.

В постановлении также прописали размер надбавки для работников медвузов, которые занимаются организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы. Это касается ректоров, первых проректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедр, профессоров, доцентов, ассистентов, старших преподавателей, преподавателей. Размер доплат — от 100 до 210% от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории.

Медработникам, завершившим лечение пациентов с туберкулезом под непосредственным наблюдением в амбулаторных условиях с результатом «Излечен» или

«Лечение завершено», изменили условия выплаты надбавки за особенности профессиональной деятельности. Если раньше ее выплачивали ежемесячно в размере 50% за каждого пациента (но не больше 100% оклада), то теперь будут однократно.

Какие доплаты предусмотрены для медиков за борьбу с COVID-19

Ранее сообщалось , что медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и контактам 1-го уровня, приказом предполагается прибавка к зарплате. В том числе дополнительно устанавливаются надбавки за высокие достижения в труде в зависимости от суммы оклада, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, за применение или участие в применении новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи, за специфику работы в сфере здравоохранения, за особенности профессиональной деятельности, за особый характер труда.

Один из медиков, которая работает в инфекционной больнице в Минске, рассказала, что считает недостаточным размер доплат за оказание помощи пациентам с COVID-19. «К вопросу о том, кому сколько доплачивают за работу с коронавирусом. Я работаю в инфекционной больнице, за март мне доплатят около 250 рублей за „опасную работу“. Мне кажется, что доплаты должны быть большими. Может, если вы поднимаете эту тему, что-нибудь изменится к лучшему?»

КГК — про снижение зарплат некоторых врачей в Витебске

Госконтроль выявил необоснованное снижение размера заработной платы врачей в одном из медучреждений Витебска, которые работают с повышенной нагрузкой. «По требованию КГК Витебской области обеспечена доплата зарплаты медицинским работникам», — сообщает Госконтроль. О проблемах с зарплатами некоторых витебских врачей сообщили на телефонную линию ведомства по вопросам начисления зарплаты работникам бюджетных организаций.

«Как установлено, работникам бюджетной организации в текущем году не обеспечивалось начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам в незначительном размере выплачивались надбавки, — отмечают в КГК по Витебской области. — В течение двух дней после обращения гражданина по требованию Комитета области учреждением произведены доначисление и выплата зарплаты 40 работникам. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица».

Матпомощь заразившимся коронавирусом медикам

Медики, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели, получат материальную помощь. Выплаты будут варьироваться от 600 до 5000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Но эти деньги смогут получить только те заразившиеся медики, которые состоят в официальных профсоюзах.

Какие средние зарплаты были в здравоохранении в феврале

В среднем в здравоохранении в феврале (за март еще не обнародована статистика) зарплата была на уровне 920,4 рубля (на 58,9 рубля меньше, чем в январе), следует из данных Белстата. Это сумма до уплаты налогов. Врачи в феврале в среднем зарабатывали 1 513,9 рубля (на 69,5 рубля меньше, чем в январе), а средний медперсонал — 915,7 рубля (на 61,6 рубля меньше).

Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в феврале к январю у врачей упала на 5,3%, а у среднего медперсонала — на 7,2%. В целом по здравоохранению падение этого показателя составило 6,9%. Реальная зарплата в целом у бюджетников в феврале упала на 0,1% по сравнению с январем.

Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.

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