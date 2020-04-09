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Новшества по зарплатам медиков и недоплаты витебским врачам. Как оплачивают сейчас труд медрабоников
09.04.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти ввели изменения в оплате труда медработников, они касаются в первую очередь надбавок и доплат. А профсоюзы
Какие новшества ввели власти по оплате труда медиков
Власти ввели новшество по надбавке за высокие достижения в труде — прописали, что ее максимальный размер не ограничивается. Изменения предусмотрены
Доплату за особый характер труда в размере от 10 до 30% от базовой ставки (от 18,5 до 55,5 рубля) ввели также для работникам бюджетных организаций (структурных подразделений, обособленных подразделений, кабинетов, палат, лабораторий, групп), которые занимаются заболеваниями, представляющими опасность для здоровья населения.
Для работников микробиологических, вирусологических также ввели доплату за особый характер труда. Ее размер — от 5 до 65% от базовой ставки (от 9,25 до 120,9 рубля) в зависимости от того, какие исследования выполняются.
В постановлении также прописали размер надбавки для работников медвузов, которые занимаются организацией и оказанием медпомощи, проведением медэкспертизы. Это касается ректоров, первых проректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедр, профессоров, доцентов, ассистентов, старших преподавателей, преподавателей. Размер доплат — от 100 до 210% от оклада врача-специалиста соответствующей специальности и квалификационной категории.
Медработникам, завершившим лечение пациентов с туберкулезом под непосредственным наблюдением в амбулаторных условиях с результатом «Излечен» или
Какие доплаты предусмотрены для медиков за борьбу с COVID-19
Ранее
Один из медиков, которая работает в инфекционной больнице в Минске, рассказала, что считает недостаточным размер доплат за оказание помощи пациентам с COVID-19. «К вопросу о том, кому сколько доплачивают за работу с коронавирусом. Я работаю в инфекционной больнице, за март мне доплатят около 250 рублей за „опасную работу“. Мне кажется, что доплаты должны быть большими. Может, если вы поднимаете эту тему, что-нибудь изменится к лучшему?»
КГК — про снижение зарплат некоторых врачей в Витебске
Госконтроль выявил необоснованное снижение размера заработной платы врачей в одном из медучреждений Витебска, которые работают с повышенной нагрузкой. «По требованию КГК Витебской области обеспечена доплата зарплаты медицинским работникам», —
«Как установлено, работникам бюджетной организации в текущем году не обеспечивалось начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам в незначительном размере выплачивались надбавки, — отмечают в КГК по Витебской области. — В течение двух дней после обращения гражданина по требованию Комитета области учреждением произведены доначисление и выплата зарплаты 40 работникам. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица».
Матпомощь заразившимся коронавирусом медикам
Медики, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели,
Какие средние зарплаты были в здравоохранении в феврале
В среднем в здравоохранении в феврале (за март еще не обнародована статистика) зарплата была на уровне 920,4 рубля (на 58,9 рубля меньше, чем в январе), следует из данных Белстата. Это сумма до уплаты налогов. Врачи в феврале в среднем зарабатывали 1 513,9 рубля (на 69,5 рубля меньше, чем в январе), а средний медперсонал — 915,7 рубля (на 61,6 рубля меньше).
Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в феврале к январю у врачей упала на 5,3%, а у среднего медперсонала — на 7,2%. В целом по здравоохранению падение этого показателя составило 6,9%. Реальная зарплата в целом у бюджетников в феврале упала на 0,1% по сравнению с январем.
Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому
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Новшества по зарплатам медиков и недоплаты витебским врачам. Как оплачивают сейчас труд медрабоников
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие оплаты сейчас положены медикам за работу.
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