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Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату
09.04.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с коронавирусом попал в больницу, переведен из реанимации в обычную палату,
«Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет под пристальным внимание врачей на начальной стадии его выздоровления», – сказал пресс-секретарь.
Сообщается также, что Джонсон находится в очень хорошем настроении.
Британский премьер был госпитализирован в воскресенье, поскольку у него к тому моменту уже десять дней не исчезали симптомы коронавируса, в понедельник его состояние ухудшилось, он провел три ночи в реанимации.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с коронавирусом попал в больницу, переведен из реанимации в обычную палату, сообщает Independent со ссылкой на...
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