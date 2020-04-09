Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с коронавирусом попал в больницу, переведен из реанимации в обычную палату, сообщает Independent со ссылкой на пресс-секретаря Даунинг-стрит.

«Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет под пристальным внимание врачей на начальной стадии его выздоровления», – сказал пресс-секретарь.

Сообщается также, что Джонсон находится в очень хорошем настроении.

Британский премьер был госпитализирован в воскресенье, поскольку у него к тому моменту уже десять дней не исчезали симптомы коронавируса, в понедельник его состояние ухудшилось, он провел три ночи в реанимации.

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