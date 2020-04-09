«Мы напуганы»: Бразилец вынужден играть в чемпионате Беларуси, хотя не хочет из-за коронавируса

Данило Кампос, полузащитник минского «Динамо», полон тревоги. Идет на тренировку и там принимает душ. Избегает контактов со всеми. Идет домой, принимает ванну и обтирается спиртовым антисептиком. На поле он целиком сосредоточен и старается позабыть обо всем, что происходит вокруг. Но в голове все время вертится вопрос: а что, если он сам или кто-то из близких заразился?





Данило — 30–летний натурализованный бельгиец, родившийся в Бразилии, и сейчас находится в единственной европейской стране, которая не остановила свой футбольный чемпионат. Третий тур завершился как раз в минувшее воскресенье, и Данило отыграл все три матча. В середине следующей недели пройдут полуфинальные матчи Кубка Беларуси. Данило и еще семь других бразильцев, которые играют в беларуской лиге, не скрывают своих опасений:





— Все прекратили играть. Испания, Англия, Италия… Если даже главные мировые лиги остановились — где игроки получают безумные деньги — то почему здесь не так? Но тут всем все равно. А нам надо посмотреть на них и сделать то же самое.





Данило — сын известно бразильского футболиста Вамберто, который сделал успешную карьеру в «Аяксе» и некоторых бельгийских клубах. Данило родился с Сан-Луисе, но никогда не играл за бразильские клубы. С «Динамо» он с начала прошлого сезона, и его контракт продлится до конца июня. Данило надеется, что скоро ситуация разрешится. Предпочтительно — остановкой всего чемпионата.





— Мы тут все на нервах и напуганы. Не знаешь, что может случиться завтра. Сегодня все еще работает, а завтра — неизвестно. Может случиться, как в России, что даже нельзя будет выйти на улицу. Я могу немного говорить по-русски, но читать не умею. И вот мне надо сходить в магазин — сложно.





Игры в Беларуси продолжаются со зрителями, но с некоторыми ограничениями. Вместе могут сидеть только члены одной семьи. У всех входящих на стадион измеряют температуру. Но это все не уменьшает чувство незащищенности у некоторых игроков, и Данило не исключение.





— Две недели назад говорили, что чемпионат отложат, но всегда находились какие-то отговорки. Сейчас говорят, что подписали контракт с телевидением. Мы видим, что творится в остальном мире и, нравится нам это или нет, но мы все обеспокоены. У нас есть семьи. Они тоже беспокоятся по поводу того, что может произойти. И с этим не стоит шутить. Все страны вокруг нас остановили свои чемпионаты.





Несмотря на публичные жалобы от некоторых игроков, футбольная федерация Беларуси не дает оснований рассчитывать, что в ближайшем будущем игры прекратятся.





— Мы анализируем ситуацию еже евно и полностью доверяем нашей системе здравоохранения. В настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими властями в Беларуси, понимаем, что наша лига может продолжать функционировать на данный момент. Ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы закрыть турнир, — говорит президент БФФ Сергей Жардецкий.





Данило говорит, что иностранцы беспокоятся гораздо сильнее, чем сами беларусы. Страной с 1994 года руководит Александр Лукашенко, и он утверждает, что коронавирус — это не так страшно.





Поскольку соревнования продолжаются, бразильский полузащитник минского «Динамо» старается по крайней мере радоваться тому, что у чемпионата выросла аудитория. Недавно лига подписала 10 новых телевизионных контрактов, в том числе со странами-соседками. Но все же Данило признает, что ему сложно отогнать страх, даже когда он на поле.





— Когда ты вышел на поле, то забываешь обо всем. Но пока ты еще не вышел на газон, нужно соблюдать все процедуры. И всю неделю ты проводишь в мыслях, остановится эпидемия или нет, видишь, как много людей умирают по всему миру. Идешь куда-нибудь и всеми силами стараешься избегать контактов. В тренажерку не пойти. Дети на карантине и не ходят в школу. Я изменил свои привычки, но все равно нам тревожно. И мы не видим выхода.