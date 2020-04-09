Источник материала: БT

Статистика Британии противоречит инфодемии

Д. Шпигельхальтер: Главный риск - не вирус, а хронические болезни

Германия: Чрезмерные меры карантина губят больше людей, чем сам вирус

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые предупреждают: паника и ее последствия гораздо разрушительнее самого вируса Если бы не панические волны в прессе, чрезвычайные карантинные меры и громкие заявления политиков, объективная статистика могла бы не заметить вспышки эпидемии...

Если бы не панические волны в прессе, чрезвычайные карантинные меры и громкие заявления политиков, объективная статистика могла бы не заметить вспышки эпидемии нового вируса в Британии.К такому парадоксальному выводу приходит один из самых уважаемых ученых-статистиков Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер. Профессор сопоставил официальные цифры риска смерти за последние 10 лет для разных возрастных групп с теми, что дает сегодня Имперский колледж Лондона. Выводы обескураживают и полностью подтверждают главный тезис белорусских врачей: работать точечно и беречь стариков.И еще один парадоксальный вывод, который делает британский ученый, поработав с цифрами: для здоровых людей встряска системы медицины и гигиены снижает общие риски. Конечно, если их не запереть на длительную изоляцию. Она, а не вирус, приводит к депрессиям, острым психическим заболеваниям, суицидам и другим общественно опасным отклонениям.Беречь врачей - именно об этом говорит и Президент Беларуси, опираясь на опыт уже отечественной системы здравоохранения.Кстати, опасения по поводу инфодемии - то есть, паники вокруг нового вируса, все отчетливее звучат не только в Британии, но и в континентальной Европе. Один из старейших институтов инфекционных болезней имени Роберта Коха в Германии пришел к выводу: рост новых случаев заболевания в основном связан с увеличением числа проводимых тестов, а не с самой эпидемией.Еще более "выпукло" обозначил свою позицию немецкий иммунолог, профессор Стефан Хокерц. Говорящее интервью под заголовком «Чрезмерные меры губят больше людей, чем сам вирус» вышло на популярном немецком ресурсе Achgut.comПримечательно, что таких оценок в Старом Свете все больше. Ученые из разных областей знания - от медицины до экономики - предупреждают общество: паника и ее последствия гораздо разрушительнее самого вируса.