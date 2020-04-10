Отреагировали на пандемию. Как брестские швейники борются за рабочие места и здоровье земляков

Источник материала: Виртуальный Брест

Отечественные производители одежды отреагировали на пандемию коронавируса коллекциями стильных многоразовых масок. Подобные аксессуары от «Марк Формэль», например, раскупаются едва успев поступить в продажу.





Предприятия «Беллегпрома» временно перепрофилировались для пошива марлевых масок, чтобы обеспечить ими фармацевтические организации. Общий планируемый объем производства – более 500 тысяч изделий в сутки. А к концу следующей недели, заявил вице-премьер Игорь Петришенко, цифра и вовсе преодолеет миллионный рубеж.

Не остались в стороне от проблемы и брестские швейники. Zarya.by убедилась в этом лично, побывав в цехах компании, которая снабжает земляков многоразовыми средствами защиты, и заглянув в мастерскую по ремонту одежды в одном из микрорайонов города.





Коробки с готовой продукцией вот-вот отправят по адресу. На днях партию в 12 тысяч масок ожидают на сыродельном предприятии в Слуцке. Заказ брестские швейники выполнили в кратчайшие сроки и снабдили незамысловатым, на первый взгляд, но очень правильным в нынешней ситуации посланием «Будьте здоровы!».

Буквально за месяц компании Lavela, которая 14 лет специализировалась на пошиве женской одежды, пришлось кардинально сменить «имидж». Вместо ярких нарядов, кружева и парчи в приоритете оказались… многоразовые маски.

– Мы отшивали по 4 коллекции одежды в год – сезонные и праздничные, был свой рынок сбыта, в основном в соседней России, – рассказывает Анна, маркетолог ООО «ЛаВелаХеппи». – Конструкцию масок сделали месяц назад, на всякий случай, надеялись, что нас эта беда обойдет. Думали, будет дополнительная нагрузка. Но буквально две недели назад пришло понимание, что распространения вируса не избежать. Одежда сейчас не продается, многие наши коллеги закрылись и распустили своих работников, поэтому мы приняли решение перепрофилироваться – чтобы сохранить рабочие места и позаботиться о здоровье людей.





В коллективе сначала к идее отнеслись скептически, однако перестроиться и пустить свой «поезд» по новым рельсам, как того требовала ситуация, профессионалам оказалось по силам. Пробные изделия из новой «коллекции» протестировали сами сотрудники предприятия и их родственники. Для начала швейники удовлетворили личную потребность в многоразовых средствах защиты, чтобы минимизировать риски в собственной среде.

В качестве подарка партия масок была отправлена и в городскую больницу скорой помощи. Медики оценили жест доброй воли, не преминув отметить хорошее качество изделия. Затем около сотни масок были переданы в пользование территориальному центру социального обслуживания населения Московского района Бреста. Они достались людям, осуществляющим уход за пожилыми и инвалидами, – няням, сиделкам, социальным работникам. Возрастающий спрос на подобный товар обеспечил и первых солидных клиентов: порядка 5 тысяч масок для своих работников заказала компания «Белалко». Затем список заказчиков пополнили почтовики, сотрудники теплосетей, брестский рынок, база «Бакалея» и прочие.





– Мы работаем через заявки на нашем сайте, – поясняет механизм сотрудничества Анна. – Начинали с опта, но теперь подключили и розничные продажи: в каталоге одежды у нас появился раздел «Маски». Стараемся максимально охватить предприятия, чьи работники выходят на смену и контактируют с большим количеством людей. Мы переживаем за экономику страны. Ведь потерять работу сейчас очень страшно. Плюс ко всему у нас серьезно относятся к гигиене. В цеху есть всё необходимое для этого – дезинфекторы, маски, перчатки.

В компании Lavela нынче трудится порядка 80 человек. График, говорит собеседница, стал еще интенсивнее. Разумеется, появились некоторые технические нюансы: если раньше размерный ряд отшивала целая бригада мастериц, то сегодня каждая швея работает индивидуально и в привычном для себя темпе. Стало меньше творчества, которое присутствовало в процессе создания нарядов, и больше конвейера. Однако чувство ответственности за качество своего товара сохранилось на прежнем уровне, если не стало выше.

– Одежду, конечно, интереснее шить, – признается швея предприятия Екатерина. – Маски – не легче, не сложнее, просто по-другому. Пришлось научиться, куда же мы денемся? Главное, чтобы работа была.

На столе у швеи, словно на дрожжах, подрастает стопочка готовых изделий. Где-то в районе 200 масок, выполненных Екатериной за смену. Ее соседки по цеху стараются не отставать. Продукция предприятия сегодня на внутреннем рынке востребована.





К слову, изделия представлены в трех размерах и имеют варианты цветовой гаммы. Эластичные резинки позволяют регулировать конкретную модель под себя. В плане дизайна производитель отдал предпочтение лаконичности, отсутствие лишних деталей декора здесь компенсировано удобством в ношении. Маски Lavela сшиты из 100 процентов хлопка, который имеет хорошую воздухопроницаемость и сохраняет свою форму даже после многократного использования.

– Когда мы ринулись по складам, брестские поставщики тканей предложили на выбор шелк, лен и хлопок, – перечисляет Анна. – Пробную маску сделали из кружева, но через нее было некомфортно дышать. Самым оптимальным в плане ношения оказался именно хлопок. Из того, что есть в доступе у поставщиков, это лучшая ткань. Наши конструкторы изготовили множество моделей масок. Мы их стирали, утюжили, проводили различные краш-тесты, чтобы найти наиболее выигрышный вариант. Затем старались максимально удешевить производство – упаковку, затраты по времени, количество швов, чтобы наша продукция была доступна каждому. Многоразовые маски – это еще и забота об окружающей среде. Решение создать такой товар выражает наше стремление к позитиву и спокойному отношению ко всему происходящему. Это наш маленький вклад в безопасность страны.





В мастерской по ремонту одежды у Анны Шубич не так многолюдно и шумно, как в цехе Lavela. Однако гостей здесь встречают гораздо чаще. Поток посетителей, несмотря на рекомендации медиков оставаться дома, не уменьшается еще и потому, что мастерская находится среди многоэтажек – в шаговой доступности. Клиентов Анна встречает в маске и перчатках. И таких средств индивидуальной защиты у девушки хоть отбавляй – от брутальных черных до гламурных розовых. Живая реклама масок пришлась по душе многим посетителям, они тоже захотели заполучить такие же и себе. Поэтому к своим основным обязанностям мастерица добавила еще одно направление.

– Пошивом масок больше интересуется молодежь, – честно признается она. – Люди пожилого возраста говорят, что стесняются их носить. Вот буквально недавно пришла бабушка, я у нее спрашиваю: «А где ваша маска?». Отвечает: «Ой, в сумочке». Но спрос на подобные изделия все же есть.

Из того, что шьет Анна, самые популярные, пожалуй, хлопковые маски. Девушка предлагает несколько моделей на выбор: больше швов, меньше швов, с «носиком» и без, с карманчиком, куда можно вставить марлевую подкладку.

– Каждый выбирает для себя то, что лично ему комфортнее носить. Кроме хлопка, имеются и более плотные материалы. В интернете есть много советов, как проверить ткань на воздухопроницаемость в бытовых условиях. Например, поднести зажженную зажигалку и подышать. Если пламя потухло, значит, маска защищает не очень надежно.





Впрочем, к таким советам, добавляет Анна, нужно подходить разумно и в любой ситуации включать здравый смысл. Важно помнить, что многоразовые маски требуют определенного ухода. Использовать их повторно можно только после обработки.

В домашних условиях – это стирка с мылом и обработка с помощью парогенератора или утюга с подачей пара. И еще одно НО: маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики – минимизированием контактов, мытьем рук и дезинфекцией.