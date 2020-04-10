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Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,6 млн
10.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,6 млн, сообщают информагентства со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
Согласно последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 95 699 человек. Число выздоровевших приближается к 355 тыс.
В США за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1 904 человека. Это на 61 меньше, чем днем ранее. Всего от связанных с коронавирусом осложнений скончалось 16 672 человека. Сутки назад эта цифра составляла 14 768 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 465 тыс., выздоровели более 25 тыс. человек.
В четверг, 9 апреля, исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о случаях заражения коронавирусом нового типа в Китае, напомнили в организации.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,6 млн, сообщают информагентства со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса,...
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