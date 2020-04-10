Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,6 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,6 млн, сообщают информагентства со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.





Согласно последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 95 699 человек. Число выздоровевших приближается к 355 тыс.

В США за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1 904 человека. Это на 61 меньше, чем днем ранее. Всего от связанных с коронавирусом осложнений скончалось 16 672 человека. Сутки назад эта цифра составляла 14 768 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 465 тыс., выздоровели более 25 тыс. человек.

В четверг, 9 апреля, исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о случаях заражения коронавирусом нового типа в Китае, напомнили в организации.