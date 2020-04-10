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Министры энергетики G20 проведут экстренное совещание по ситуации на нефтяном рынке

10.04.2020 08:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министры энергетики G20 проведут экстренное совещание по ситуации на нефтяном рынке

Удастся ли привести в стабильность мировой энергорынок, и что будет с ценами на нефть? Ответов и жарких дискуссий мировая общественность ждёт от сегодняшней встречи «Большой двадцатки».

Экстренное заседание, которое созвала Саудовская Аравия, пройдёт в формате видеоконференции. Министрам энергетики стран G20 необходимо срочно найти выход из ситуации на нефтяном рынке, сложившейся на фоне прекращения сделки «ОПЕК+» и пандемии коронавируса. Из-за ограничительных мер, введённых по всему миру, спрос на «чёрное золото» снизился на четверть. Это уже привело к потере нескольких миллионов рабочих мест. 

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Удастся ли привести в стабильность мировой энергорынок, и что будет с ценами на нефть? Ответов и жарких дискуссий мировая общественность ждёт от сегодняшней...
 
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