Вирус жнет, колхозники сеют...

Но, как утверждает пословица, помирать собрался, а жито сей. Видимо, ее хорошо помнит руководитель государства и неустанно хлопочет вовремя довести до хлеборобов вытекающие из этого задачи.



Вдруг они что-то забудут…





Вот и сейчас, как это всегда бывало, Лукашенко нагрянул в Смолевичский район, где посетил организации группы компаний «Серволюкс», в том числе побывал на МТФ «Мглё», ознакомился с современной технологией выращивания и содержания КРС, а на ЗАО «Юнимит» он ознакомился с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.





Можно сказать, что это он все видел своими глазами и делился своими впечатлениями со встречавшимися ему по пути работниками, с их руководителями, местными начальниками и членами собственной свиты. А среди них были министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и другие компетентные лица.





Поэтому у Лукашенко не было трудностей с формулировкой главной резолюции по итогам поездки. По его мнению, в нынешних погодных условиях существует необходимость более активно заниматься полевыми работами: «Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать».









И кто возразит, кто скажет, что это не так?





Все по делу, если не считать, что это говорится специалистам, которые, хочется верить, сами знают, что сеять, когда, как и кого «подстегивать».





Это косвенно подтвердил и министр Крупко, который подробно доложил о предстоящей кампании. Он привел подробную разверстку площадей ярового сева, сообщил, что он в нынешнем году обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур в объеме 324,5 тыс. т, что составляет 128% к потребности.





Имеются подготовленные к работе 38,6 тыс. тракторов, из которых 6,5 тыс. энергонасыщенных, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.





Министр также рассказал об обеспечении хозяйств минеральными удобрениями, техникой и топливом и о том, что уже все области приступили к севу и темп работы взяли хороший.





Судя по всему, сказанное понравилось Лукашенко, и он ограничился только напоминанием, что весенние полевые работы надо провести быстро.





Все знают, что руководитель государства быстр на слова и решения. Причем слова, создается такое впечатление, случайно где-то произнесенные, захватывают его целиком.





Например, на недавней встрече с сотрудниками «Белгипса», характеризуя ситуацию с продовольствием в стране во время пандемии, он успокаивал публику: «Когда спрос увеличился, я сказал: а чего волнуетесь – молоко, мясо – не нужно никуда их возить, в Россию пробиваться, Китай на какое-то время закрылся. На прилавки! Пусть люди едят».





По гречке возникли вопросы, тоже есть ответ: «Нет никаких больших проблем. Ну не будет гречки, будем пшенку есть… Не забывайте, что у нас картофель есть. Так что с голоду не умрем. Это точно».





Это продолжилось и в Смолевичах, где он поручил возделывать гречку под потребность в Беларуси. Конкретней, выращивать гречку, какой бы ни была ее урожайность. Хотя он порекомендовал делать это по науке, системно, подбирая для этой культуры почвы, изучить технологию выращивания.





Все вроде по делу, для обеспечения продовольственной безопасности. А как быть с рентабельностью, с розничной ценой, с падающими денежными доходами населения, убытками хозяйств?









Как быть с мясомолочной продукцией, экспорт которой падает, а внутренний (не ажиотажный) рынок на нее как минимум не растет?





При этом Лукашенко «подстегивает» аграриев производить больше и больше. В целесообразности этого многие из них сомневаются.





Например, председатель Миноблисполкома Анатолий Турчин, приведя справку (объем производства в области составил 107,4% к объему января-февраля 2019 года), задается вопросом: «Куда двигаться дальше – расширять производство или повышать эффективность?».





Разумеется, хорошо бы получать и то, и другое одновременно – когда внедряемые мощности превышают по эффективности прежние. Но этого почти никогда не бывает.





Поэтому у Лукашенко ответа на этот вопрос нет. Точнее, есть многолетняя отговорка: «Надо определиться по рынкам. Плохо, если объемы будем сдерживать. Чтобы увеличить производство, нам нужны рынки».





Его любимый конек, с которого он не соскочил и на сей раз. Продовольственная безопасность, которая, по его мнению, приобрела исключительную актуальность. Именно поэтому надо сосредоточиться на вопросе выпуска продукции.





И по-прежнему он в Китае видит палочку-выручалочку, который потенциально может поглотить весь наш продовольственный экспорт и даже добавки попросить. Если он захочет оказать такую гуманитарную помощь Беларуси и персонально Лукашенко.





Представляется, такого не будет.









Прежнего не будет и в отношениях с Россией, которая очень много потратила на сельскохозяйственное импортозамещение в последние годы. У тамошних аграриев только пришла пора отбивать вложения, и пандемия дает хороший повод, чтобы избавиться от конкурента на собственном рынке.