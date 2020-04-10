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Теперь полыхает Брестчина. В Беларуси за сутки огонь выжег 450 га леса, посещения лесов запрещены
10.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За прошедшие сутки в стране ликвидировали 33 лесных пожара. Огонь выжег 451 га леса,
По данным
На утро 10 апреля продолжают тушить два крупных лесных пожаров в Столинском районе. Один разгорелся вблизи деревни Ястребель и к 6.00 10 апреля огонь прошелся по 150 га леса. Сейчас есть угроза распространения огня на 5 населенных пунктов и близлежащий лес.
Также продолжается борьба с огнем на болоте возле деревни Видибор. Там тушение затрудняется отсутствием подъездных путей. Утром 10 апреля спасатели локализовали пожар. Общая площадь, пройденная фронтом, составила 100 га.
Только по Брестской области за сутки ликвидировано 57 природных пожаров, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
9 апреля ликвидированы два лесных пожара на общей площади 320 га в Гомельской области: возле деревни Мальцы, Наровлянского района и на территории Лельчицкого лесхоза.
На утро 10 апреля запреты на посещение лесов введены на всей территории Брестской и Гомельской областей —
Ограничения действуют:
Информация о запретах на посещение лесов регулярно обновляется на
Пожар в Житковичском районе Гомельской области. Видео:
Напомним, 9 апреля президент Александр Лукашенко
По его словам, сейчас в Беларуси стоит очень сухая погода.
«Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% [территории страны] в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все — и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут», — сказал он.
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Спасатели ликвидировали 163 пожара в экосистемах.
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