Теперь полыхает Брестчина. В Беларуси за сутки огонь выжег 450 га леса, посещения лесов запрещены

Источник материала: Tut.by

За прошедшие сутки в стране ликвидировали 33 лесных пожара. Огонь выжег 451 га леса, сообщает МЧС .



Фото: пресс-служба Минлесхоза Беларуси

По данным карты неблагоприятных явлений , природные пожары были в 67 районах страны. Самая напряженная ситуация сейчас сложилась в шести районах Брестской области: Столинском, Лунинецком, Пинском, Ляховичском, Барановичском и Дрогичинском.

На утро 10 апреля продолжают тушить два крупных лесных пожаров в Столинском районе. Один разгорелся вблизи деревни Ястребель и к 6.00 10 апреля огонь прошелся по 150 га леса. Сейчас есть угроза распространения огня на 5 населенных пунктов и близлежащий лес.

Также продолжается борьба с огнем на болоте возле деревни Видибор. Там тушение затрудняется отсутствием подъездных путей. Утром 10 апреля спасатели локализовали пожар. Общая площадь, пройденная фронтом, составила 100 га.



Фото: скрин-шот

Только по Брестской области за сутки ликвидировано 57 природных пожаров, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

9 апреля ликвидированы два лесных пожара на общей площади 320 га в Гомельской области: возле деревни Мальцы, Наровлянского района и на территории Лельчицкого лесхоза.



Фото: МЧС

На утро 10 апреля запреты на посещение лесов введены на всей территории Брестской и Гомельской областей — и не только .

Ограничения действуют:

Во всех районах Брестской и Гомельской областей ;

и ; В 16 районах Гродненской области : всех, кроме Новогрудского района;

: всех, кроме Новогрудского района; В четырех районах Минской области : в Солигорском, Столбцовском, Дзержинском и Минском.

: в Солигорском, Столбцовском, Дзержинском и Минском. В трех районах Могилевской области: Могилевском, Кировском и Бобруйском.

Информация о запретах на посещение лесов регулярно обновляется на интерактивной карте Минлесхоза.

Пожар в Житковичском районе Гомельской области. Видео: ЧП Беларусь

Напомним, 9 апреля президент Александр Лукашенко обсудил тему пожаров с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко. Лукашенко отметил, что внимание многих сейчас сконцентрировано исключительно на теме коронавируса, но есть и другие проблемы.

По его словам, сейчас в Беларуси стоит очень сухая погода.

«Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% [территории страны] в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все — и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут», — сказал он.