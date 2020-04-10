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30% российских тестов на COVID-19 дают ложный результат - Беларусь ими тоже пользуется

10.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внештатный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев заявил, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 могут дать ложный результат.



Поэтому в Москве решили объединить стационары для коронавируса и пневмонии и все пневмонии с характерными признаками рассматривать как коронавирусные, сообщает РБК.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Потому там теперь решили в первую очередь оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.

Беларусь тоже пользуется российскими тест-системами. Средства диагностики коронавирусной инфекции, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Роспотребнадзор передал Беларуси еще в феврале. 

И первые случаи заболевания коронавирусом в Беларуси выявили именно с помощью российских тест-систем. Однако неизвестно, в каком количестве изначально они тогда были Беларуси переданы. 


10 тысяч российских тестов на COVID-19 Россия передала Беларуси безвозмездно на прошлой неделе, а еще 30 тысяч российских тестов Беларусь закупила самостоятельно, они должны прибыть до 17 апреля.
 
 
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Внештатный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев заявил, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 могут дать...
 
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