30% российских тестов на COVID-19 дают ложный результат - Беларусь ими тоже пользуется









Поэтому в Москве решили объединить стационары для коронавируса и пневмонии и все пневмонии с характерными признаками рассматривать как коронавирусные, сообщает РБК.





Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Потому там теперь решили в первую очередь оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.





Беларусь тоже пользуется российскими тест-системами. Средства диагностики коронавирусной инфекции, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Роспотребнадзор передал Беларуси еще в феврале.





И первые случаи заболевания коронавирусом в Беларуси выявили именно с помощью российских тест-систем. Однако неизвестно, в каком количестве изначально они тогда были Беларуси переданы.









10 тысяч российских тестов на COVID-19 Россия передала Беларуси безвозмездно на прошлой неделе, а еще 30 тысяч российских тестов Беларусь закупила самостоятельно, они должны прибыть до 17 апреля.