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«Неман» – «Белшина». Матч посетили 253 зрителя
10.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч четвертого тура чемпионата Беларуси
Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.
В Минске, как и в
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Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Белшина» в Гродно посетили 253 зрителя.
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