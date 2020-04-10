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«Неман» – «Белшина». Матч посетили 253 зрителя

10.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Белшина» в Гродно посетили 253 зрителя. Отметим, что игру второго тура с «Витебском» посмотрели 715 человек.

Напомним, в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса, из них 169 выздоровевших и 19 умерших.

В Минске, как и в Гродно, введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы, некоторые ВУЗы переведены на дистанционное обучение.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Белшина» в Гродно посетили 253 зрителя.
 
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