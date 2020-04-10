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Коронавирус: в мире число умерших превысило 100 тысяч. ВОЗ говорит о замедлении темпов в Европе
11.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 10 апреля число умерших пациентов с коронавирусом превысило 100 тысяч, об этом свидетельствуют
По данным на 21 час, в мире — 1 650 210 инфицированных (утром было 1,6 млн человек), 100 376 умерших и 368 669 выздоровевших (более 355 тысяч — утром).
Всемирная организация здравоохранения сообщает о почти 1,5 млн инфицированных и более 92 тысячах смертей. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус
— За последнюю неделю мы увидели замедление [распространения инфекции] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция, — сказал он.
При этом он отметил ускорение распространения инфекции в других государствах, в том числе в Африке. Он также предостерег страны от поспешного снятия ограничительных мер, чтобы не допустить повторного всплеска инфицирования. О послаблении карантинных мер уже
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По данным на 21 час, в мире - 1 650 210 инфицированных (утром было 1,6 млн человек), 100 376 умерших и 368 669 выздоровевших (более 355 тысяч - утром).
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