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Коронавирус: в мире число умерших превысило 100 тысяч. ВОЗ говорит о замедлении темпов в Европе

11.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 10 апреля число умерших пациентов с коронавирусом превысило 100 тысяч, об этом свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). По состоянию на 8 утра пятницы, погибших было почти 96 тысяч.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на 21 час, в мире — 1 650 210 инфицированных (утром было 1,6 млн человек), 100 376 умерших и 368 669 выздоровевших (более 355 тысяч — утром).

Всемирная организация здравоохранения сообщает о почти 1,5 млн инфицированных и более 92 тысячах смертей. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в последние дни наблюдалось замедление темпов распространения коронавируса в некоторых странах Европы.

— За последнюю неделю мы увидели замедление [распространения инфекции] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция, — сказал он.

При этом он отметил ускорение распространения инфекции в других государствах, в том числе в Африке. Он также предостерег страны от поспешного снятия ограничительных мер, чтобы не допустить повторного всплеска инфицирования. О послаблении карантинных мер уже задумались некоторые европейские страны. Италия же, где зафиксировано больше всего летальных случаев, 10 апреля приняла решение о продлении карантина до 3 мая. Сегодня же ужесточила ограничительные меры Москва.

 
 
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По данным на 21 час, в мире - 1 650 210 инфицированных (утром было 1,6 млн человек), 100 376 умерших и 368 669 выздоровевших (более 355 тысяч - утром).
 
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