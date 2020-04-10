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Во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса
10.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Европа готовится отмечать Пасху. Однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на прилавках магазинов во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса. Большинству покупателей такие сласти нравятся. Однако имеются и те, кто выражает изготовителю протест.
Тем временем традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра. Крест пронесут две группы по пять человек. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире.
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Новости мира. Европа готовится отмечать Пасху. Однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на прилавках...
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