ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса

10.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Европа готовится отмечать Пасху. Однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса

Так, на прилавках магазинов во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса. Большинству покупателей такие сласти нравятся. Однако имеются и те, кто выражает изготовителю протест.

Во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса

Тем временем традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра. Крест пронесут две группы по пять человек. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире.

Во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Европа готовится отмечать Пасху. Однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на прилавках...
 
Новости дня
Новости
 
Ненадежные: Минск отказался покупать 30 тыс. российских тестов для определения COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика