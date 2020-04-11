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В ближайшую неделю - десять дней в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу

11.04.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшую неделю — десять дней в Беларуси начнут проводить экспресс-тестирование на определение антител к коронавирусу. Об этом по время пресс-брифинга по поводу окончания работы в Беларуси миссии ВОЗ рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава Министерства здравоохранения отметил, что сегодня в Беларуси есть свои производители тестов на коронавирус, мы наращиваем их выпуск. Из-за границы мы получили 50 тысяч тестов, ожидаем еще поставку в 150 тысяч тест-систем.

Тестами по методике ПЦР (полимеразной цепной реакции), по словам Владимира Караника, страна обеспечена в полном объеме. ПЦР-диагностика сама по себе непростая, она требует оснащенных лабораторий и подготовленных кадров.

В ближайшую неделю-максимум десять дней в стране появятся экспресс-тесты на обнаружение антител. Их также привезут из-за границы.

Напомним, сейчас в стране работают 13 лабораторий, где проводят тестирование на коронавирус. И в этом смысле работу планируют наращивать. Для оказания медицинской помощи инфицированным подготовлено более 7 тысяч коек.

 
 
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В ближайшую неделю - десять дней в Беларуси планируют начать проводить экспресс-тестирование на определение антител к коронавирусу. Об этом по время...
 
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