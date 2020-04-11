301 белорусский медик сегодня заражен коронавирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время сегодняшнего брифинга ответил на вопрос о количестве инфицированных COVID-19 среди врачей и медперсонала.





— На сегодня лабораторно подтверждено инфицирование 301 работника системы здравоохранения. Эта цифра касается в первую очередь города Минска (там больше всего зараженных. — Прим. Onliner), на втором месте Витебская область, на третьем — Минская область. В остальных регионах это единичные случаи. Мы проводим, естественно, анализ по каждому случаю. И здесь была выявлена такая тенденция, что наименьшее число случаев возникало среди тех учреждений, которые были перепрофилированы и подготовлены для оказания медицинской помощи инфицированным пациентам, — сказал он.





Соответственно, здесь персонал был обучен и более строго соблюдал меры безопасности, уверен министр. Караник отметил, что выводы Минздравом сделаны — сейчас проводится дополнительное обучение персонала правилам использования средств индивидуальной защиты.

Также министр отметил, что многие медики чувствуют себя удовлетворительно. Никто из них не находится на аппарате ИВЛ. По следам смерти медсестры в Витебске проводится эпидрасследование, чтобы понять, что стало причиной смерти.