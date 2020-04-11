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Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии
11.04.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Все эти навалы, которые происходят, они, безусловно, находят своё отражение в произведениях искусства. Это и кино, и театр, это, естественно, и изобразительное искусство. Это темы такие, которые не проходят мимо художника.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему...
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