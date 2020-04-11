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Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии

11.04.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Историческая живопись – она зародилась в эпоху Ренессанса, и многие художники описывали исторические события, которые потом повлияли на жизнь народов, стран, нашего общества. Поэтому вопрос, что называется, на злобу дня. Это и «Иван Грозный и его сын», «Последний день Помпеи» и «Тюльпановое безумие». Жан Жером, многие говорят, что описал первый фондовый кризис 1873 года, когда на фоне спекуляций обвалились рынки США и Европы. А вот сегодня, в эпоху пандемии и коронавируса, Вы, как художник, что бы изобразили?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Я бы изобразил, наверное, что-то подобное Мунка, типа «Крика» – что-то вот такого, да?

Прокопцов рассказал, какую картину написал бы на тему пандемии

Все эти навалы, которые происходят, они, безусловно, находят своё отражение в произведениях искусства. Это и кино, и театр, это, естественно, и изобразительное искусство. Это темы такие, которые не проходят мимо художника.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– о любимых птицах и коте на даче

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему...
 
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