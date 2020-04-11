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Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом
11.04.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам работы миссии ВОЗ, которая проходила в Беларуси с 8 по 11 апреля 2020 года.
Об экипировке медработников
«Мы подчёркиваем и приветствуем то, какое внимание организации придают экипировке сотрудников медучреждений», – сказал глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.
О мерах по борьбе с коронавирусом
Патрик О'Коннор подчеркнул важность лабораторного тестирования, изоляции людей с подтверждённым коронавирусом, а также обеспечении карантина людям, которые потенциально могут быть подвержены COVID-19.
«Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», – добавил О'Коннор.
О доступности информации, связанной с коронавирусом
«Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу. Я видел довольно большой объём данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление идёт с некоторым опозданием», – рассказал глава миссии ВОЗ.
О сознательности населения
«Когда рекомендации соблюдаются большинством населения, это имеет смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать ситуацию в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Ситуация меняется достаточно быстро, мы пытаемся быстрее реагировать», – пояснил министр здравоохранения Владимир Караник.
Он добавил, что белорусам следует выполнять рекомендации по социальному дистанцированию.
«Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими», – уточнил министр здравоохранения.
О полноте данных, связанных с коронавирусом
Патрик О'Коннор считает, что данные Минздрава Беларуси по ситуации с COVID-19 обширные и полные, они отражают ситуацию в стране.
О результатах тестов российских рабочих на БелАЭС
По словам Владимира Караника, результаты тестов россиян будут перепроверены. Сейчас на БелАЭС под меднаблюдением и на изоляции находятся 100 человек – это группа рабочих из России и контакты первого уровня. Отмечается, что первый анализ проводился иностранными тестами, результат был положительный. Второй анализ проводился тестами другой иностранной компании – результат отрицательный.
«Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов», – объяснил министр здравоохранения.
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Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом
Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам...
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