Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам работы миссии ВОЗ, которая проходила в Беларуси с 8 по 11 апреля 2020 года.

Об экипировке медработников

«Мы подчёркиваем и приветствуем то, какое внимание организации придают экипировке сотрудников медучреждений», – сказал глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.





О мерах по борьбе с коронавирусом

Патрик О'Коннор подчеркнул важность лабораторного тестирования, изоляции людей с подтверждённым коронавирусом, а также обеспечении карантина людям, которые потенциально могут быть подвержены COVID-19.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Беларуси

«Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», – добавил О'Коннор.

О доступности информации, связанной с коронавирусом

«Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу. Я видел довольно большой объём данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление идёт с некоторым опозданием», – рассказал глава миссии ВОЗ.





О сознательности населения

«Когда рекомендации соблюдаются большинством населения, это имеет смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать ситуацию в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Ситуация меняется достаточно быстро, мы пытаемся быстрее реагировать», – пояснил министр здравоохранения Владимир Караник.

Он добавил, что белорусам следует выполнять рекомендации по социальному дистанцированию.

«Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими», – уточнил министр здравоохранения.





О полноте данных, связанных с коронавирусом

Патрик О'Коннор считает, что данные Минздрава Беларуси по ситуации с COVID-19 обширные и полные, они отражают ситуацию в стране.

О результатах тестов российских рабочих на БелАЭС

По словам Владимира Караника, результаты тестов россиян будут перепроверены. Сейчас на БелАЭС под меднаблюдением и на изоляции находятся 100 человек – это группа рабочих из России и контакты первого уровня. Отмечается, что первый анализ проводился иностранными тестами, результат был положительный. Второй анализ проводился тестами другой иностранной компании – результат отрицательный.

«Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов», – объяснил министр здравоохранения.