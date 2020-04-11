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Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

11.04.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам работы миссии ВОЗ, которая проходила в Беларуси с 8 по 11 апреля 2020 года. 

Об экипировке медработников 

«Мы подчёркиваем и приветствуем то, какое внимание организации придают экипировке сотрудников медучреждений», – сказал глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор. 

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

О мерах по борьбе с коронавирусом 

Патрик О'Коннор подчеркнул важность лабораторного тестирования, изоляции людей с подтверждённым коронавирусом, а также обеспечении карантина людям, которые потенциально могут быть подвержены COVID-19. 

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Беларуси 

«Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», – добавил О'Коннор. 

О доступности информации, связанной с коронавирусом 

«Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу. Я видел довольно большой объём данных. Понятно, что это постоянно развивающаяся ситуация и зачастую накопление идёт с некоторым опозданием», – рассказал глава миссии ВОЗ. 

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

О сознательности населения 

«Когда рекомендации соблюдаются большинством населения, это имеет смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать ситуацию в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Ситуация меняется достаточно быстро, мы пытаемся быстрее реагировать», – пояснил министр здравоохранения Владимир Караник. 

Он добавил, что белорусам следует выполнять рекомендации по социальному дистанцированию. 

«Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими», – уточнил министр здравоохранения. 

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом

О полноте данных, связанных с коронавирусом 

Патрик О'Коннор считает, что данные Минздрава Беларуси по ситуации с COVID-19 обширные и полные, они отражают ситуацию в стране. 

О результатах тестов российских рабочих на БелАЭС 

По словам Владимира Караника, результаты тестов россиян будут перепроверены. Сейчас на БелАЭС под меднаблюдением и на изоляции находятся 100 человек – это группа рабочих из России и контакты первого уровня. Отмечается, что первый анализ проводился иностранными тестами, результат был положительный. Второй анализ проводился тестами другой иностранной компании – результат отрицательный. 

«Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов», – объяснил министр здравоохранения. 

Люди в материале: Патрик О'Коннор, Владимир Караник

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам...
 
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