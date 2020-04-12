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Итоги работы миссии ВОЗ в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия ВОЗ встретилась с Натальей Кочановой. Полная версия интервью в "Главном эфире" ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом. Об этом накануне заявил глава миссии в нашей стране Патрик О'Коннор. Итоги работы...

ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом. Об этом накануне заявил глава миссии в нашей стране Патрик О'Коннор.Также незадолго до общения Всемирной организации здравоохранения с журналистами зарубежные специалисты в Совете Республики встретились с Натальей Кочановой. Миссия ВОЗ в беседе с главой верхней палаты парламента рассказала о своих впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвела итоги поездки и дала рекомендации.Полную версию интервью с главой Совета Республики Натальей Кочановой смотрите в 9 вечера в