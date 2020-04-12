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Режим масштабного бедствия введен во всех штатах Америки

12.04.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем в США объявлен режим масштабного бедствия. Он введен на фоне пандемии коронавируса, и это первый случай в американской истории, когда положение объявляется на всей территории страны. Решение глава Белого дома принял после того, как США вышли на первое место по количеству смертей от COVID-19. По последним данным, погибших там более 20 тысяч, а зараженных - свыше полумиллиона.
 
 
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Тем временем в США объявлен режим масштабного бедствия. Он введен на фоне пандемии коронавируса, и это первый случай в американской истории, когда положение...
 
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