Беларусь хочет снизить цену на российский газ почти в три раза

"БелРынок" . Белорусский президент Александр Лукашенко недавно заявил, что в текущих условиях цена на российский газ должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить 40-45 долларов вместо 127 долларов за тыс. куб, пишет





Эту тему Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали 31 марта в ходе телефонного разговора. «Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», — отмечает пресс-служба белорусского президента.





Правительство Армении уже направило письмо в ОАО «Газпром» с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба армянского правительства.





«Уже ясно, что распространение коронавируса негативно скажется на развитии социально-экономической ситуации, что приведет к сокращению объемов потребления энергоресурсов. Учитывая текущую ситуацию на мировом энергетическом рынке, мы считаем целесообразным начать новые переговоры о снижении цены», — говорится в письме вице-премьера страны.





Армения также предложила «Газпрому» начать переговоры о возможностях введения нового закона об оплате газа в национальной валюте. Отметим, что для Армении, как и для Беларуси, «Газпром» — единственным поставщиком газа. С 1 января 2020 г цена на российский газ для Армении выросла со 150 долларов до 165 долларов за тыс. кубометров.





Беларусь считает «справедливой» цену на газ в $40-45 тыс.куб.

Для Беларуси цена газа в 2020 году формально осталась на прошлогоднем уровне — 127 долларов за тыс. куб м. Правда, Минск рассчитывал получить скидку и долго торговался, из-за чего контракт поначалу был подписан только на январь-февраль. Но «сбить» цену Минску не удалось. Более того, его неуступчивость могла обернуться проигрышем — Москва пригрозила повысить цену на газ для Беларуси в 2020 году до 152 долларов за тыс. куб м. При отсутствии рычагов давления на монополиста Минску ничего другого не оставалось, как согласиться на 127 долларов за тыс. куб м.





Однако тема высоких цен на газ с белорусской повестки не исчезла. В конце февраля Лукашенко заявлял, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за тыс. куб м. По его словам, если природный газ в Европе сейчас «на биржах» стоит ниже 110 долларов, «значит, у нас он в районе до 90 долларов», — заявил Лукашенко 27 февраля на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.





На встрече с белорусским послом в РФ Владимиром Семашко он снова повторил свой тезис, что с учетом ситуации на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить порядка 90 долларов за тыс. куб м. «В этом направлении мы должны работать», — подчеркнул Лукашенко.





Однако уже в начале апреля вслед за распадом альянса ОПЕК+ и последовавшего за ним беспрецедентного обвала цен на сырьевых рынках Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для Беларуси должна составлять с учетом логистики 40-45 долларов за тыс. куб м, а не 127 долларов, как сейчас.





«А нам говорят: 147 (долларов с учетом надбавки при продаже газа компанией «Газпром трансгаз Беларусь» – 100-процетная «дочка» «Газпрома»- на внутреннем рынке – ред.) плати», — заявил Лукашенко 2 апреля в интервью телерадиокомпании «Мир».





По его словам, все считают, что Беларусь покупает природный газ за 120 долларов за тыс. куб м. «Так не за 120. Еще в конце прошлого года они нам подсунули этот договор — 127 долларов (цена импорта на границе – ред), меньше не можем». И плюс 20 долларов мы им платим за «Белтрансгаз» (надбавка компании «Газпром трансгаз Беларусь» при продаже газа облгазам – ред.), который они купили у нас. 147 долларов (в результате – ред.)», — отметил Лукашенко.





По его словам, Украине продают газ примерно по такой же цене. «Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще три тысячи километров качать. А это главные затраты», — заявил Лукашенко.





Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских

Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса стала сильнейшим ударом по спросу на природный газ на глобальном рынке в условиях избыточного предложения сжиженного природного газа (СПГ). В результате спотовые цены на европейских газовых хабах в конце марта опустились ниже внутрироссийских.





По данным СМИ, 31 марта цена газа на голландской TTF и на британском газовом хабе National Balancing Point становилась (в пересчете) на уровне 82 долларов за тыс куб м, а накануне она опускалась ниже 80 долларов. В то же время в Смоленской и Ленинградской областях РФ газ продается по цене 59 долларов за тыс. кубометров. Если прибавить 30-процентную пошлину, то в Европе он должен продаваться не менее чем за 84-85 долларов, но спотовые цены на газ в регионе составляют около 80 долларов. В эти расчеты не включена стоимость транспортировки. Для самого дешевого варианта — по газопроводу «Северный поток» — она составляет 22 доллара за тыс. кубометров, при поставках через Украину и Беларусь цена еще выше. Таким образом, отмечают эксперты, реализация газа в России стала приносить «Газпрому» больший доход, чем продажа его за рубеж.





Бюджет «Газпрома» предусматривает в 2020 году среднюю стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 200 долларов за тыс. кубометров. В начале февраля она была скорректирована до 175-185 долларов.





Ранее сообщалось, что от «Газпрома» при снижении стоимости газа ниже отметки в 100 долларов ожидали сокращения поставок через собственную спотовую площадку, но от нарастил их. С начала 2020 года компания продала на спотовой площадке более 8,6 млрд. куб м газа, при этом за весь прошлый год на этой площадке «Газпром» продал всего 14,1 млрд кубометров. Аналитики полагают, что компания надеется таким образом удержать долю рынка и объемы продаж, чтобы заставить производителей СПГ отложить запуск новых проектов.





Согласно прогнозам экспертов, в 2020 году конкуренция между российским трубопроводным газом в Европе и поставщиками сжиженного газа еще более обострится, что может еще больше «уронить» цены на газ.





Очевидно, что падение мировых цен на газ является сигналом для пересмотра цены и для Беларуси. Но сможет ли Беларусь воспользоваться этим аргументом, – вопрос. Ведь сейчас цена на газ для Беларуси определяется по формуле в привязке к себестоимости добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, а не к европейской цене.





К тому же на фоне проблем, с которыми столкнулся российский монополист на европейском рынке, он вряд ли сейчас поддержит белорусскую инициативу о пересмотре договоренностей по цене на газ на текущий год, которые с таким трудом удалось подписать всего пару месяцев назад.





Помимо обвала цен на природный газ в Европе, российская монополия недавно потерпела еще одно серьезное поражение на европейском рынке. Польский газовый концерн PGNiG 30 марта заявил о победе над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. По оценке польской стороны, «Газпрому» придется выплатить PGNiG около 1,5 млрд. долларов компенсации за переплату с период с 1 ноября 2014 (то есть даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены) по 29 февраля 2020 года.





Посол РФ о пересмотре цены на газ для Беларуси: соглашение должно исполняться

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на днях прокомментировал перспективы возможного пересмотра цены на российский газ для Беларуси. «Сейчас, когда, конечно, идет изменение цены на газ на внешних рынках, тем более что цена, как правило, привязывается к внешней цене на нефть, мне кажется, для экспертного сообщества, для энергетиков, для газовиков тоже факт к тому, чтобы это учитывать, Но раз подписано соглашение, — оно должно исполняться», — заявил Мезенцев 5 апреля в интервью белорусскому телеканалу СТВ.





По его словам, «никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить, но при этом также скажу, что никто не позволяет соглашение подписанное не исполнять».









Вероятно, господин посол имеет в виду слова Лукашенко, сказанные им в феврале во время встречи с работниками Светлогорского ЦКК. По его словам, Беларусь не собирается полностью рассчитываться с белорусской дочкой «Газпрома», о чем сообщило ОНТ. «Мы договорились по цене на газ — 127 (долларов 1 тыс. куб. м – прим. ред). Но мы не будем платить этой компании 18 долларов за тыс. куб м. И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — сказал Лукашенко.





Если вернутся к польской ситуации, то стоит заметить, что Ямальский контракт на поставку газа, подписанный компаниям «Газпром» и PGNiG в 1996 году, предусматривает объем поставок российского газа в Польшу в размере около 10,2 млрд. кубометров в год. При этом в соответствии с условием договора «бери или плати» концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд. кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок, отмечается на сайте компании.





В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным. Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года.





Соглашение о поставках российского газа в Беларусь базируется совсем на других принципах. Поэтому белорусская сторона потребовать пересмотра цен на газ, считая их нерыночными, не может. Остается только уповать на добрую волю монополиста и российской власти. На пике энергетических конфликтов им пока удавалось находить хитроумные развязки. Так было, к примеру, в апреле 2017 года, когда решение по цене поставок газа было увязано с перетаможкой нефти.





О чем, отметим, в начале текущего года рассказал Лукашенко. Он напомнил, что в 2018 -2019 годах цена на российский газ для Беларуси составляла не 129 -127 долларов, хотя на границе газ именно столько и стоил, а 110-111 долларов за тыс. куб м, соответственно. Удешевить цену газа позволял придуманный механизм «перетаможки» 6 млн. тонн нефти с зачислением экспортных пошлин в белорусский бюджет.





В этом году «перетаможки» нет. Вот и получается, что фактическая цена на газ, как заявил Лукашенко, повысилась в сравнении с 2019 годом на 16 долларов за тыс. куб м.





Между тем, совсем недавно, решая проблему возобновления с апреля традиционных поставок российской нефти на белорусские НПЗ, белорусский и российский премьеры снова договорились о механизме межбюджетных расчетов для компенсации российским поставщикам части премии в цене поставляемой в Беларусь нефти. Почему бы нефтяной вопрос снова не решить в пакете с газовым?





По крайней мере, такой сценарий совсем исключить нельзя, — если, конечно, Минск будет категоричен в своей позиции по цене газ и потребует скорого пересмотра недавно подписанного контракта.





Для справки: Беларусь входит в тройку крупнейших импортеров газа у «Газпрома» -закупает 18−20 млрд. куб. м в год. В январе 2020 года Беларусь снизила закупки российского газа на 19,9% по сравнению с январем 2019 года до 1,645 млрд. куб м. При этом затраты на закупку газа снизились на 20% в сравнении с январем 2019 года до 214,045 млн долл. Средняя цена импортируемого Беларусью российского газа снизилась в январе 2020 г на 1,6% по сравнению с январем 2019 года до 130 долларов за тыс. куб м.







