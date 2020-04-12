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Бизнес в регионах. Как строитель и бизнес-вумен удивляют белорусскую глубинку итальянской пиццей

12.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда Татьяна и Сергей Рыбаковы заявили, что откроют в своей агроусадьбе пиццерию, их знакомые крутили пальцем у виска и пророчили крах. Мол, ну кому тут, в мстиславской глубинке на границе с Россией, нужна ваша пицца, пусть даже на итальянской муке? Но Рыбаковы не из тех, кто действует с оглядкой на то, «что подумают люди». Главное — бизнес-план, и он бомбанул так, что за вечер раскупали больше 50 пицц: в «Духмяны сад» приезжали на коне с телегой, велосипедах, машинах. И даже так спешили занять столик, что… задавили курицу.

Такой ажиотаж был до эпидемии коронавируса, конечно. Причем до ее наступления пиццерия успела поработать всего 2 месяца, а раскрутилась буквально со старта. Сейчас в пиццерии Рыбаковых в деревне Коробчино относительная тишина — люди только звонят и пишут, не занимается ли семья доставкой. Рыбаковы лишь разводят руками: «Извините, нам еще помидоры рассаживать — зарабатывать-то нужно».


Пиццерия, начало

Сразу важное: пиццерия Рыбаковых — это не заведение в привычном понимании. А одно из направлений работы агроусадьбы. Ей супруги занимаются уже лет пять — половину времени, что они вместе.

Познакомились Рыбаковы в Москве лет 10 назад. Сергей работал в строительстве, делал ремонт у Татьяны в офисе. Слово за слово — в итоге москвичка и мстиславчанин сошлись. Продолжали работать, даже успели лет пять прожить в Китае. А как-то приехали к родителям Сергея в Коробчино копать картошку и узнали, что тут продается дом — обычный деревенский, без газа и канализации. Но с каким видом! Дом стоит на краю крутого спуска, внизу которого — причудливо извивающаяся река Вихра, до самого горизонта — лес и холмы. А по краю участка — березовая роща, и такая густая, что от полосатых стволов в глазах рябит.


— Со 2 этажа вид совершенно потрясающий — все как на ладони. Когда Мстиславль готовили к Дожинкам, у нас тут жили рабочие на втором этаже — 20 человек с Брестчины. «Пионерлагерь» я их называла. И вот утром я хлопотала на огороде, смотрю, а этот работяга-строитель с чашечкой кофию на втором этаже замер — и созерцает рассвет, — вспоминает Татьяна.

Мы привыкли к историям о том, как белорусы открывают свое дело в столице и облцентрах, где по сравнению с регионами лучше развита инфраструктура, попроще с кадрами и сбытом. А тут еще и первые итоги переписи-2019 не прибавляют оптимизма: белорусы стремятся в Минск, а районы продолжают терять людей.

Тем не менее, найдется немало тех, кто решился запустить свой бизнес не в крупных городах — и создать новые рабочие места и пополнить местный бюджет налогами. Наш новый проект «Бизнес в регионах» — о белорусах из глубинки, которые берут и делают.

В общем, тогда Рыбаковы вообще не колебались — тут же купили, рассчитывая, что это будет хорошая дача. Но в итоге бросили все свои дела и организовали тут агроусадьбу. Так Татьяна променяла офис на парники, грядки и кухню. Сергей, правда, зарегистрирован как ипэшник-строитель, но занят пока работами в агроусадьбе, в том числе строительными. Он и превращает деревянную хату в двухэтажный дом в скандинавском стиле. Дело это, признается, не быстрое, потому что все делает сам.

— Вы просто не видели, что тут было, когда мы только дом купили, — говорит мужчина. — Пришлось ликвидировать несколько свалок, возить машинами землю и щебенку, вырубать бурьян.



А сколько сортов деревьев Рыбаковы высадили! И каждое — с расчетом на то, чтобы приносило доход: плоды шли на продажу или в блюда гостей усадьбы. В парниках — клубника и томаты десятков сортов, тоже на продажу. Есть белая клубника и зеленые томаты — для аллергиков.

Одно время Рыбаковы разводили птицу, но от птичника в итоге избавились — чтобы газон был чистым и гости могли ходить по нему босиком. А теперь они арендовали участок через дорогу, где снесли два нежилых дома, убрали последствия неаккуратного захоронения строений и организуют тут хозчасть: поставили огромный парник, а позже снова начнут разводить птицу.

«Готовьте 20 тысяч долларов — для старта»



От старой деревенской хаты в агроусадьбе «родные» только фундамент и четыре стены. А кухня, она же пиццерия, — пока единственное готовое помещение: в остальных комнатах идет ремонт. Рыбаковы признаются, что не планировали, чтобы их идея подавать гостям агроусадьбы пиццу и продавать ее заодно «желающим-мимопроезжающим» вылилась в полноценную деревенскую пиццерию с пицца-пати и мастер-классами для детей из местной школы-интерната. А теперь у них есть предположение, почему так произошло.


— Альтернативы как таковой нет. Мы, например, себя позиционируем как семейное кафе. Я считаю, что должна быть отрада у местных, которые, может, до Могилева не доезжают — не то что до Италии. А похожие заведения в Мстиславле… не всегда подходят для семейного отдыха, — корректна в выражениях Татьяна.

Видя наше недоумение, Сергей поясняет — тоже аккуратно:

— Возле них милиция регулярно дежурит.

И мы понятливо киваем. Пьют там и дерутся.

— Зато у местных есть возможность сесть на коня и приехать за пиццей в Коробчино, — оптимистична Татьяна.

Вообще, пицца как гвоздь меню задумывалась для того, чтобы накормить туристов. Ведь Рыбаковы подошли к агроусадебному бизнесу основательно: заключили с различными учреждениями договоры на обеспечение питанием туристов, которые приезжают в Мстиславль на один день. А продовольствием их обеспечивают, в основном, белорусские фермеры — и это принципиальная позиция Рыбаковых.


— Я могу, конечно, заказывать все продукты в «Е-доставке» — и они привезут. Но я лучше возьму баранину, молочку, мед, сыр у местных фермеров. Потому что мы должны друг друга поддерживать, помогать, особенно в такое непростое время, — твердо убеждена Татьяна.

Правда, нужную муку для пиццы в Беларуси не производят, потому это единственный незаменяемый ингредиент. Аналоги есть, конечно, но это совсем не то — клейковины в составе маловато. Правильно готовить пиццу Татьяна научилась у друзей в Италии, где прожила в общей сложности 15 лет, когда занималась торговлей «товарами народного потребления» — так она объясняет, не вдаваясь в подробности.

Так что все 9 видов пиццы, которую подают в «Духмяным садзе», от классической «Маргариты» до пиццы «По-коробчински», — продукт на 95% белорусский, пусть и корни у него итальянские. Томатный соус Татьяна делает сама из своего же урожая — для этого высаживают специальные сорта томатов. В сезон овощи, зелень — тоже свои, грибы — из соседнего леса. Сыр покупают у сыровара из Кричева. Даже колбасу нашли хэнд-мэйд — у гомельчанки.

Чай в «Духмяным садзе» тоже свой — на травах. Татьяна заготавливает и белорусский чай — кипрей. И обязательно делает конфитюры.


Обстановка пиццерии — дело рук Сергея. Говорит, пришлось быстро соображать, как сделать все красиво, дешево, добротно и быстро. Татьяна уточнила желаемый стиль своего рабочего места, цветовую гамму и заказала обязательный элемент — стену с пишущей поверхностью: для меню и творчества. Детали интерьера — картины, деревянные подносы и блюда, плетеные из газет вазы — все это работы местных мастеров. Глиняные кувшины подарили местные пенсионерки.

О финансовой стороне вопроса Рыбаковы не очень хотят распространяться, хотя Татьяна как настоящая бизнес-вумен скрупулезно все считает и рассчитывает.

— Как посчитать, сколько нам стоило открыть пиццерию? Не знаю, ведь это часть агроусадьбы, — говорит она. — И пусть мы покупали специально духовой шкаф для пиццы, делали вытяжки — но ведь это и кухня для агроусадьбы. Давайте считать так: чтобы купить дом, немного отремонтировать, прикупить оборудование, понадобится 20 тыс. долларов для старта. А дальше все зависит от ваших планов. Ну и не забывайте, что строительные работы Сергей делает сам. А если считать просто те затраты, которые были на открытие производства пиццы, то они уже отбились.

Правда, стройку Сергей сейчас немного забросил — до самой ночи пикирует помидоры. Семена не покупал — собирал свои из отборных плодов. Нежные растения всех оттенков зеленого Рыбаковы скоро повезут на продажу по рынкам области, часть высадят у себя в парнике.


— Так доставка пиццы будет? Она же вкусная, и стоит всего 8 рублей — не зря народ требует.

— Честно? Еще думаем над этим — весной работы по хозяйству очень много.

Ну, а если будете ехать мимо и захотите попасть в деревенскую пиццерию Рыбаковых, тут можете найти адрес и телефон — на всякий случай позвоните заранее, особенно если соберетесь заказать профитроли, налистники — тонкие блинчики — или булочки. Ведь все блюда Татьяна готовит с нуля — разве что тесто для пиццы в холодильнике всегда есть, потому что оно по технологии «зреет» там сутки.

Ну, а какой-нибудь десерт у Татьяны в холодильнике всегда есть — для детей и просто сладкоежек.


Один минус: Коробчино пусть и находится в каких-то двух километрах от Мстиславля, но дорога в деревне — то еще испытание, яма на яме. Местные власти вроде как обещали проблему решить — сельчане этого очень ждут, а Рыбаковы особенно. А то перед туристами неудобно.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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За пиццей местные и на коне приезжали, и так спешили занять забронированный столик, что… задавили курицу.
 
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