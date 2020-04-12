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ВОЗ рекомендовал не проводить в Минске парад на 9 мая
12.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По мнению ВОЗ, Беларусь вступает в тяжелую фазу по распространению коронавируса, поэтому ей следует пока отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе и военного парада 9 мая.
Как заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить в Беларуси проведение всех массовых мероприятий, в том числе и военный парад на 9 мая.
По мнению эксперта, властям Беларуси следует задуматься над целесообразностью проведения того или иного массового мероприятия, и подумать над тем, стоит ли в столь сложное время собрать людей в большие массы.
"Мы входим в новую фазу распространения вируса в Беларуси. Республика вступает в тяжелые времена по динамике роста", - подчеркнул глава миссии.
Как отметил Патрик О'Коннор, в такое время прежде всего нужно подумать о людях.
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По мнению ВОЗ, Беларусь вступает в тяжелую фазу по распространению коронавируса, поэтому ей следует пока отказаться от проведения массовых мероприятий, в том...
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