ВОЗ рекомендовал не проводить в Минске парад на 9 мая

Источник материала: Ежедневник

По мнению ВОЗ, Беларусь вступает в тяжелую фазу по распространению коронавируса, поэтому ей следует пока отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе и военного парада 9 мая.

Как заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить в Беларуси проведение всех массовых мероприятий, в том числе и военный парад на 9 мая.

По мнению эксперта, властям Беларуси следует задуматься над целесообразностью проведения того или иного массового мероприятия, и подумать над тем, стоит ли в столь сложное время собрать людей в большие массы.

"Мы входим в новую фазу распространения вируса в Беларуси. Республика вступает в тяжелые времена по динамике роста", - подчеркнул глава миссии.

Как отметил Патрик О'Коннор, в такое время прежде всего нужно подумать о людях.