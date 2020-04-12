ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ рекомендовал не проводить в Минске парад на 9 мая

12.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

По мнению ВОЗ, Беларусь вступает в тяжелую фазу по распространению коронавируса, поэтому ей следует пока отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе и военного парада 9 мая.

Как заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить в Беларуси проведение всех массовых мероприятий, в том числе и военный парад на 9 мая.

По мнению эксперта, властям Беларуси следует задуматься над целесообразностью проведения того или иного массового мероприятия, и подумать над тем, стоит ли в столь сложное время собрать людей в большие массы.

"Мы входим в новую фазу распространения вируса в Беларуси. Республика вступает в тяжелые времена по динамике роста", - подчеркнул глава миссии.

Как отметил Патрик О'Коннор, в такое время прежде всего нужно подумать о людях.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ВОЗ, Беларусь вступает в тяжелую фазу по распространению коронавируса, поэтому ей следует пока отказаться от проведения массовых мероприятий, в том...
 
Новости дня
Новости
 
Бизнес в регионах. Как строитель и бизнес-вумен удивляют белорусскую глубинку итальянской пиццей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика