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Беларуский гостелеканал намекнул на связь коронавируса и биологического оружия США
12.04.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
СТВ
Свою доказательную линию Азаренок начал строить с упоминания «так называемой глобализации», которая шла 30 лет после распада СССР. Пандемия положила ей конец, а выгодно это, конечно, Западу, потому что в результате глобализации мировым лидером должны были стать США, но сделался Китай. И вот Запад вмешался.
Далее Азаренок процитировал материал «Ленты.ру» за 2015 год об «успешном лабораторном эксперименте по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способный заражать человека». В тексте издания
А вот лучшая часть выпуска. «Лидеры государств испытывают небывалое давление, – продолжал Азаренок. – В первую очередь информационное. Немногие сохраняют мужество, демонстрируют волю и характер. Среди таких – президент нашей страны. За Беларусью сейчас следят во всем мире – и завидуют. Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня подросток, закрывшая лицо под маской. А гордая республика-партизанка. Впереди юбилей Победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию».
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