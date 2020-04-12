Беларуский гостелеканал намекнул на связь коронавируса и биологического оружия США

Источник материала: KYKY

СТВ выпустил очередной новостной хит. 10 апреля в эфире беларуского гостелеканала прозвучало авторское мнение обозревателя – корреспондента СТВ Григория Азаренка. Сюжет касался насущной темы: пандемии. Пока в мире нет единого научного понимания того, как появление нового типа коронавируса стало возможным, Азаренок, кажется, во всем разобрался и подводил зрителей к выводу, что COVID-19 – это биологическое оружие.

Свою доказательную линию Азаренок начал строить с упоминания «так называемой глобализации», которая шла 30 лет после распада СССР. Пандемия положила ей конец, а выгодно это, конечно, Западу, потому что в результате глобализации мировым лидером должны были стать США, но сделался Китай. И вот Запад вмешался.

Далее Азаренок процитировал материал «Ленты.ру» за 2015 год об «успешном лабораторном эксперименте по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способный заражать человека». В тексте издания говорилось , что ученые испугались «непредсказуемых последствий утечки вируса-мутанта». Затем корреспондент перешел к « сказанным год назад» словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева об «особенной тревоге» по поводу размещения США биолабораторий по всему миру.

А вот лучшая часть выпуска. «Лидеры государств испытывают небывалое давление, – продолжал Азаренок. – В первую очередь информационное. Немногие сохраняют мужество, демонстрируют волю и характер. Среди таких – президент нашей страны. За Беларусью сейчас следят во всем мире – и завидуют. Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня подросток, закрывшая лицо под маской. А гордая республика-партизанка. Впереди юбилей Победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию».