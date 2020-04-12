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Олег Новицкий поздравил с Днём космонавтики: «Те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы»
12.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до взрослых и старших людей, для которых кумир детства – Юрий Гагарин. День космонавтики отмечаем сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорус Олег Новицкий сейчас активно готовится к своему четвертому полету, который запланирован на вторую половину 2021 года.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
А те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы. Самое главное – это желание и усердный труд. Поэтому дерзайте, учитесь и пополняйте ряды специалистов в области авиации и космонавтики. С праздником вас!
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Олег Новицкий поздравил с Днём космонавтики: «Те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы»
Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до...
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