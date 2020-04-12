Министр здравоохранения Владимир Караник – о белорусах, нарушающих режим самоизоляции, миссии ВОЗ и работе медучреждений в период COVID-19

Источник материала: ОНТ

Как собирается статистика по COVID-19? Какие меры предпринимаются в Беларуси для противодействия коронавирусу? Может ли паника, которая нагнетается вокруг темы COVID, вызвать стресс и снизить иммунитет? Ответы на эти и другие вопросы в интервью телеканалу ОНТ дает министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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