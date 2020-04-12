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Миссия ВОЗ подвела итоги своей работы в Беларуси
12.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСтатистика – вещь упрямая, здесь не поспоришь! А вот прогнозировать - дело не благодарное, уж больно от многих факторов зависят цифры, в том числе и зараженных. Об этом вчера говорили на пресс-брифинге в Минске. Миссия ВОЗ подвела итоги своей работы в Беларуси. Кстати, министр здравоохранения Караник обещал в скором времени в телеграмм-канале ведомства опубликовать интересные данные. Анализ того, какой бы была кривая, не предприми Беларусь в нужное время соответствующие меры.
И кто бы что ни говорил или ни писал, ВОЗ полностью их поддерживает - глава миссии Патрик О'Коннор подтвердил это в очередной раз! Лабораторное тестирование, изоляция людей с подтвержденным коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц. Здесь же эксперты ВОЗ отмечают и защищенность наших медиков. К сожалению, в Европе сейчас есть проблемы с их амуницией. Беларусь же продолжает наращивать выпуск средств индивидуальной защиты.
Вместе с тем, данные меры нужно усиливать. Что, собственно в нашей стране, и делают. Речь о физическом дистанцировании, об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Все это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения - нарастить возможности и потенциал.
Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси: "Мы увидели то приоритетное внимание, которое уделяется планированию и закладыванию новых мощностей для размещения большего количества поступающих пациентов с подтвержденными случаями. Мероприятия, которые предпринимались, были направлены на предупреждение распространения инфекции, включая производство средств индивидуальной защиты. Наша рекомендация всем странам сохранять приверженность правительства и лидерства для принятия комплекса мероприятий. Комплексный подход на сдерживание и снижение вреда. Мы рекомендуем внедрять меры, охватывающие все сообщество, включая физическое дистанцирование при сохранении надлежащей системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции выявленных случаев. То есть тех мер, которые уже предпринимались. Мы подчеркиваем надлежащие практики, которые предпринимало белорусское правительство. Они должны быть сохранены и усилены".
Миссия ВОЗ работала три дня. За это время эксперты организации смогли познакомиться с работой больниц Минска, Минской и Витебской областей. Кстати, специалисты не скрывают - они самостоятельно выбирали места, которые хотят посетить. Было время, и от маршрута отклонялись.
Так и хочется спросить: ну что, говорите, белорусские медики "фальсифицировали и врали"? А готовы ли авторы вот таких комментариев сами нести ответственность за клевету и нагнетание паники? За состояние тех людей, которые все это читают и тратят на это нервы?
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Статистика – вещь упрямая, здесь не поспоришь! А вот прогнозировать - дело не благодарное, уж больно от многих факторов зависят цифры, в том числе и зараженных. Об...
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