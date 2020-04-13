Белорусы развернули масштабную благотворительную кампанию в поддержку борьбы с COVID-19

Источник материала: ОНТ

В последние недели мы много говорили о героях – медиках. Безусловно, рассказывать нужно и о тех, кто счел своим долгом помочь врачам, медперсоналу, водителям скорых, о тех, кто в сложное время проявляет человечность.

Швеи, повара, таксисты, бизнесмены, айтишники – все они готовы бесплатно накормить сотрудников больниц или привезти со смены домой, разместить в гостиничных номерах и сшить в выходной столь востребованные сегодня средства защиты.

Кто-то собирает деньги. Все больше появляется краудфандинговых платформ, где можно помочь финансово. Другие готовы сделать скидку на товары. На этой неделе частная белорусская компания закупила 50 тысяч тестов и безвозмездно предоставила их Минздраву. Ценный медицинский груз встретили в Национальном аэропорту. Кроме того, компания приобрела еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, готовится к подписанию контракт на закупку более 200 тысяч респираторов высокой степени защиты. Также в нашу страну продолжают прибывать гуманитарные грузы с защитными костюмами, масками.

О том, кто и как помогает белорусским медикам в борьбе с эпидемией коронавируса, – смотрите в видеосюжете.





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