ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы развернули масштабную благотворительную кампанию в поддержку борьбы с COVID-19

13.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусы развернули масштабную благотворительную кампанию в поддержку борьбы с COVID-19

В последние недели мы много говорили о героях – медиках. Безусловно, рассказывать нужно и о тех, кто счел своим долгом помочь врачам, медперсоналу, водителям скорых, о тех, кто в сложное время проявляет человечность.

Швеи, повара, таксисты, бизнесмены, айтишники – все они готовы бесплатно накормить сотрудников больниц или привезти со смены домой, разместить в гостиничных номерах и сшить в выходной столь востребованные сегодня средства защиты.

Кто-то собирает деньги. Все больше появляется краудфандинговых платформ, где можно помочь финансово. Другие готовы сделать скидку на товары. На этой неделе частная белорусская компания закупила 50 тысяч тестов и безвозмездно предоставила их Минздраву. Ценный медицинский груз встретили в Национальном аэропорту. Кроме того, компания приобрела еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, готовится к подписанию контракт на закупку более 200 тысяч респираторов высокой степени защиты. Также в нашу страну продолжают прибывать гуманитарные грузы с защитными костюмами, масками.

О том, кто и как помогает белорусским медикам в борьбе с эпидемией коронавируса, – смотрите в видеосюжете.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние недели мы много говорили о героях – медиках. Безусловно, рассказывать нужно и о тех, кто счел своим долгом помочь врачам, медперсоналу, водителям...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси. Главное за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика