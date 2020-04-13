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США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

США могут уже в мае начать постепенно снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом 12 апреля заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По словам Энтони Фаучи, в конце апреля ситуация в США будет подвергнута серьезной оценке, и в зависимости от ее результатов могут быть приняты решения о возвращении к нормальной жизни.

Энтони Фаучи является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с эпидемией. 10 апреля Дональд Трамп заявил, что 14 апреля он представит «совет по открытию страны» — орган, состоящий из экспертов, который в ходе консультаций должен выработать меры по безопасному снятию ограничений. В него, по словам Трампа, должны войти выдающиеся врачи и бизнесмены.

Президент США 11 апреля обнародовал декларацию о введении режима масштабного бедствия в штате Вайоминг на западе США. Таким образом, чрезвычайное положение из-за эпидемии впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

«Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев», — подчеркнул в этой связи заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

В США по состоянию на 13 апреля зарегистрировано почти 560 тыс. случаев заражения COVID-19, 22 тыс. человек с момента вспышки скончались.

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США могут уже в мае начать постепенно снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом 12 апреля заявил директор Национального института...
 
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