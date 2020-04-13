Врач перечислил пять мест, где могут подхватить коронавирус те, кто самоизолировался

Источник материала: Tut.by

Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции остро стоит перед людьми. Даже если вы ограничили перемещения и работаете из дома, остаются «горячие» точки, где можно подцепить болезнь. Об опасных с эпидемиологической точки зрения местах « АиФ » рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.



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5-е место. Выход на улицу для выноса мусора

На улице, если создавать рейтинг мест заразности, риск меньше, чем в помещении. Но он все равно сохраняется, т. к. вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки.

4-е место. Прогулки с питомцами

Особое внимание и чуть больше рисков заразиться — этим чреваты прогулки с собаками. Во-первых, выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек. Во-вторых, собака может нацеплять вирусов на лапы. Если патогенные частицы сохраняются в пыли на асфальте, там может быть не только коронавирус, но и все что угодно, а некоторые микроорганизмы не менее опасны, чем COVID-19.

После возвращения домой обязательно надо в первую очередь обработать руки санитайзером. Затем сразу же загрузить собаку в ванну и помыть ей лапы хорошенько. После останется промыть руки с мылом. Это позволит снизить риски инфицирования.

3-е место. Заправка

Многим приходится ездить на работу. Поэтому машин на дорогах все равно достаточно, а им, естественно, требуется заправка. Заправочная станция при этом может стать настоящим рассадником заразы. Ведь за пистолет берутся десятки людей ежедневно. Поэтому стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту.

2-е место. Поход в магазин

По степени опасности магазин в нашем рейтинге будет на втором месте. Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра, гуляет по магазину и т. д.

Чтобы снизить риски инфицирования, в магазин обязательно нужно приходить в маске, на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, надо обработать руки антисептиком. Предпочтение отдавайте расфасованным продуктам и тем, что отличаются длительным сроком хранения. Также можно обратить внимание на уже готовые продукты.

Сегодня по магазинам надо ходить быстро, желательно с предварительно составленным списком продуктов. Едой следует закупаться сразу на несколько дней, в магазин лучше отправлять одного и того же человека.

В магазине также надо соблюдать особую осторожность с пакетами для фасовки — нельзя их брать и пытаться раскрыть, послюнив предварительно пальцы. Ведь неизвестно, кто брал их до вас, а вирус может сохраняться. Послюнявив пальцы, вы только еще быстрее переместите инфекцию внутрь своего организма.

1-е место. Посещение аптеки

Во-первых, люди сюда по определению идут не особенно здоровые. Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания. Какого именно, многие и сами не знают.

Главной проблемой является тот факт, что в аптеке многие берут лекарственные средства и просят проконсультировать их. Аптекарю приходится открывать упаковку с лекарством, читать инструкцию и так далее. В это время собирается очередь. Аптечные пункты же в большинстве своем небольшие, поэтому выдерживать дистанцию в них сложно. Кроме того, вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании.

Чтобы обезопасить себя, опять-таки ходите в аптеку в маске. Ознакомьтесь заранее с тем, какие лекарства вам нужны, подберите аналоги и т. д., чтобы не создавать толпу и не отвлекать аптекаря. Постарайтесь выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет мало народа. Меньше людей — ниже риски заражения. При входе обработайте руки антисептиком, так же стоит поступить и при выходе из аптеки.