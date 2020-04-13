ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач перечислил пять мест, где могут подхватить коронавирус те, кто самоизолировался

13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции остро стоит перед людьми. Даже если вы ограничили перемещения и работаете из дома, остаются «горячие» точки, где можно подцепить болезнь. Об опасных с эпидемиологической точки зрения местах «АиФ» рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.


Фото: pixabay.com

5-е место. Выход на улицу для выноса мусора

На улице, если создавать рейтинг мест заразности, риск меньше, чем в помещении. Но он все равно сохраняется, т. к. вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки.

4-е место. Прогулки с питомцами

Особое внимание и чуть больше рисков заразиться — этим чреваты прогулки с собаками. Во-первых, выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек. Во-вторых, собака может нацеплять вирусов на лапы. Если патогенные частицы сохраняются в пыли на асфальте, там может быть не только коронавирус, но и все что угодно, а некоторые микроорганизмы не менее опасны, чем COVID-19.

После возвращения домой обязательно надо в первую очередь обработать руки санитайзером. Затем сразу же загрузить собаку в ванну и помыть ей лапы хорошенько. После останется промыть руки с мылом. Это позволит снизить риски инфицирования.

3-е место. Заправка

Многим приходится ездить на работу. Поэтому машин на дорогах все равно достаточно, а им, естественно, требуется заправка. Заправочная станция при этом может стать настоящим рассадником заразы. Ведь за пистолет берутся десятки людей ежедневно. Поэтому стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту.

2-е место. Поход в магазин

По степени опасности магазин в нашем рейтинге будет на втором месте. Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра, гуляет по магазину и т. д.

Чтобы снизить риски инфицирования, в магазин обязательно нужно приходить в маске, на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, надо обработать руки антисептиком. Предпочтение отдавайте расфасованным продуктам и тем, что отличаются длительным сроком хранения. Также можно обратить внимание на уже готовые продукты.

Сегодня по магазинам надо ходить быстро, желательно с предварительно составленным списком продуктов. Едой следует закупаться сразу на несколько дней, в магазин лучше отправлять одного и того же человека.

В магазине также надо соблюдать особую осторожность с пакетами для фасовки — нельзя их брать и пытаться раскрыть, послюнив предварительно пальцы. Ведь неизвестно, кто брал их до вас, а вирус может сохраняться. Послюнявив пальцы, вы только еще быстрее переместите инфекцию внутрь своего организма.

1-е место. Посещение аптеки

Во-первых, люди сюда по определению идут не особенно здоровые. Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания. Какого именно, многие и сами не знают.

Главной проблемой является тот факт, что в аптеке многие берут лекарственные средства и просят проконсультировать их. Аптекарю приходится открывать упаковку с лекарством, читать инструкцию и так далее. В это время собирается очередь. Аптечные пункты же в большинстве своем небольшие, поэтому выдерживать дистанцию в них сложно. Кроме того, вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании.

Чтобы обезопасить себя, опять-таки ходите в аптеку в маске. Ознакомьтесь заранее с тем, какие лекарства вам нужны, подберите аналоги и т. д., чтобы не создавать толпу и не отвлекать аптекаря. Постарайтесь выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет мало народа. Меньше людей — ниже риски заражения. При входе обработайте руки антисептиком, так же стоит поступить и при выходе из аптеки.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже если вы ограничили перемещения и работаете из дома, остаются «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.
 
Новости дня
Новости
 
Все сейчас говорят о «пухляше» из клипа Little Big. Собрали семь его зажигательных танцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика