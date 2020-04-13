Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 13 апреля

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежую статистку по коронавирусу.

Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

В Минздраве сообщили также, что после лечение выздоровели и выписаны из больниц 203 человека.

Умерли 29 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, у которых был ряд хронических заболеваний.

Фото: pexels

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