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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 13 апреля
13.04.2020 14:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежую статистку по коронавирусу.
Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
В Минздраве сообщили также, что после лечение выздоровели и выписаны из больниц 203 человека.
Умерли 29 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, у которых был ряд хронических заболеваний.
Фото: pexels
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Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежую статистку по коронавирусу. Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919...
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