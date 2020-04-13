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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 13 апреля

13.04.2020 14:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 13 апреля

Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежую статистку по коронавирусу.

Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

В Минздраве сообщили также, что после лечение выздоровели и выписаны из больниц 203 человека.

Умерли 29 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, у которых был ряд хронических заболеваний.

Фото: pexels

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Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало свежую статистку по коронавирусу. Так, по данным пресс-службы Минздрава, в республике зарегистрировано 2919...
 
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