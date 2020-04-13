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Тесты россиян с АЭС в Островце все еще перепроверяют. Они в сморгонской больнице под охраной милиции

13.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 россиянам в Островце, которые неделю назад были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, предстоит очередное тестирование, поскольку предыдущие тесты показали противоречивые результаты, рассказал БелаПАН главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш.


Фото: Герман Сачук

Сейчас россияне находятся в Сморгонской центральной районной больнице. Прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич рассказал порталу kraj.by, что на данный момент за российскими рабочими установлен надзор:

— Рабочие жили в Островце в общежитии. В нашу больницу их доставили ночью 8 апреля. В стационаре круглосуточно дежурит милиционер. Он следит, чтобы пациенты из России не покинули больницу, и к ним никто не приходил, — сказал прокурор Сморгонского района.

Напомним, 8 апреля появилась информация, что в Островце у граждан России, прибывших на АЭС, были подтверждены сразу 15 случаев коронавируса. Все заболевшие были госпитализированы и изолированы. В итоге около 100 человек со стройки БелАЭС были также отправлены в больницу, так как они контактировали с инфицированными рабочими.

Во время пресс-брифинга экспертной миссии ВОЗ, который прошел 10 апреля, министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что первый анализ россиян был сделан импортными тестами, и результат оказался положительным. Второй анализ на COVID-19 также проводили при помощи иностранных тестов, но уже другой компании, и он показал отрицательный результат.

 — Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов, — рассказал Владимир Караник.

Также в Гродненской области зафиксированы первые случаи коронавируса в Лиде и Мостах, где заболела студентка, которая, вероятно, привезла эту инфекцию из Брестской области.

Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе Кендыш не назвал.

В Гродненской области уже выздоровели три человека: женщина, приехавшая из Италии, дальнобойщик, который приехал из Швеции, и предприниматель из Ивья.

Как отметил Кендыш, около 2 тысяч человек в регионе находятся в самоизоляции. Их проверяет милиция, некоторым уже выписали протоколы из-за того, что их не было дома в период самоизоляции.

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Теги: Минск
 
 
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15 россиянам в Островце, которые неделю назад были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, предстоит очередное тестирование, поскольку...
 
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