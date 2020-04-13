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Тесты россиян с АЭС в Островце все еще перепроверяют. Они в сморгонской больнице под охраной милиции
13.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 россиянам в Островце, которые неделю назад были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, предстоит очередное тестирование, поскольку предыдущие тесты показали противоречивые результаты, рассказал
Сейчас россияне находятся в Сморгонской центральной районной больнице. Прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич
— Рабочие жили в Островце в общежитии. В нашу больницу их доставили ночью 8 апреля. В стационаре круглосуточно дежурит милиционер. Он следит, чтобы пациенты из России не покинули больницу, и к ним никто не приходил, — сказал прокурор Сморгонского района.
Напомним, 8 апреля появилась информация, что в Островце у граждан России, прибывших на АЭС, были подтверждены сразу 15 случаев коронавируса. Все заболевшие были госпитализированы и изолированы. В итоге около
Во
— Сейчас мы отправили все результаты в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов, — рассказал Владимир Караник.
Также в Гродненской области зафиксированы первые случаи коронавируса
Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе Кендыш не назвал.
В Гродненской области уже выздоровели три человека: женщина, приехавшая из Италии, дальнобойщик, который приехал из Швеции, и предприниматель из Ивья.
Как отметил Кендыш, около 2 тысяч человек в регионе находятся в самоизоляции. Их проверяет милиция, некоторым уже выписали протоколы из-за того, что их не было дома в период самоизоляции.
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Тесты россиян с АЭС в Островце все еще перепроверяют. Они в сморгонской больнице под охраной милиции
15 россиянам в Островце, которые неделю назад были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, предстоит очередное тестирование, поскольку...
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