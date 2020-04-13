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Владимир Курнев: «Считаю, что в нынешней ситуации проводить парад на 9 мая нецелесообразно»
13.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
69-летний белорусский специалист Владимир
– Как проходит работа во время пандемии?
– Тренируемся. Готовимся. Чемпионат скоро начинается. В пятницу с «Днепром» из Могилева играем. В субботу провели товарищеский матч. Готовимся очень серьезно. У нас никаких изменений.
Какие меры безопасности применяются? Как и у всех. Чаще моем руки, антисептиком пользуемся. Меньше ходим в местах скопления людей. А тренировку мы изменить не можем. Мы ведь не
– Может, хотели бы, чтобы чемпионат оказался на паузе?
– Вроде нет у нас таких разговоров. Это же не от нас зависит, ставить на паузу или нет. Это от руководства страны и АБФФ зависит. Скажут, значит, не будем играть. Не скажут, значит, будем.
– Как считаете, нужно ли сейчас проводить парад на 9 мая?
– Если мы говорим, что нужно не допускать большого скопления людей и чтобы люди на каком-то расстоянии друг от друга находились… А вы ведь представляете себе, что такое парад? Там огромное количество людей. Считаю, что в нынешней ситуации проводить парад нецелесообразно, – сказал
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2578 случаев заражения. 203 пациента выздоровели, 26 человек умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.
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69-летний белорусский специалист Владимир Курнев, работающий в тренерском штабе женской команды «Минска», рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса.
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