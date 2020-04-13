Владимир Курнев: «Считаю, что в нынешней ситуации проводить парад на 9 мая нецелесообразно»

Источник материала: Tribuna.com

69-летний белорусский специалист Владимир Курнев , работающий в тренерском штабе женской команды , рассказал о работе в условиях пандемии коронавируса.

– Как проходит работа во время пандемии?

– Тренируемся. Готовимся. Чемпионат скоро начинается. В пятницу с «Днепром» из Могилева играем. В субботу провели товарищеский матч. Готовимся очень серьезно. У нас никаких изменений.

Какие меры безопасности применяются? Как и у всех. Чаще моем руки, антисептиком пользуемся. Меньше ходим в местах скопления людей. А тренировку мы изменить не можем. Мы ведь не , где тренируются по 3-4 человека и не пересекаются между собой. Сейчас столько информации, что каждый, думаю, соблюдает меры предосторожности. И нужной, и ненужной. И правдивой, и нет.

– Может, хотели бы, чтобы чемпионат оказался на паузе?

– Вроде нет у нас таких разговоров. Это же не от нас зависит, ставить на паузу или нет. Это от руководства страны и АБФФ зависит. Скажут, значит, не будем играть. Не скажут, значит, будем.

– Как считаете, нужно ли сейчас проводить парад на 9 мая?

– Если мы говорим, что нужно не допускать большого скопления людей и чтобы люди на каком-то расстоянии друг от друга находились… А вы ведь представляете себе, что такое парад? Там огромное количество людей. Считаю, что в нынешней ситуации проводить парад нецелесообразно, – сказал Курнев .

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2578 случаев заражения. 203 пациента выздоровели, 26 человек умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

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