Куда инвестировать, если кругом кризис? Спросили об этом трех экспертов

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что экономическую ситуацию в мире мягко можно назвать «нестабильной», возможности для инвестирования остаются. В этом сходятся эксперты, которых мы опросили для нашего совместного с криптобиржей Currency.com проекта. Получится ли заработать на токенизированных акциях фармацевтических компаний, будут ли расти криптовалюты и что будет с ценой на нефть, читайте в нашем материале.

«Лучший совет — выжидать»

— По данным Международной организации труда, сегодня больше 2,7 миллиарда человек ограничены в работе из-за карантина, и их будет больше. Почти половине из них предложили работать за меньшую зарплату, а несогласных увольняют или отправляют в бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Эта же организация меньше месяца назад на старте мировой эпидемии коронавируса прогнозировала, что работу потеряют 25 миллионов человек. Это гораздо больше, чем во время любого из кризисов за последние 30 лет. Месяц прошел, и прогноз пришлось ухудшить в 50 раз: лишиться работы могут 1,25 миллиарда человек, задействованных в самых уязвимых сферах! А ведь с начала эпидемии не прошло и полгода, и теперь уже никто не знает, как будут дальше развиваться события.

Больше всех пострадают бизнесы, где важно физическое взаимодействие людей: туристический, сфера общественного питания, розничная торговля и некоторые отрасли производства. А вслед за ними удар придется по банкам, которые давали кредиты компаниям и работникам этих отраслей.





Банки примут на себя главный удар, ведь они держатся на обслуживании субъектов развивающейся экономики. Нечего обслуживать — нет и поступлений, активы банков тают, обесцениваются их акции.

К примеру, токенизированная акция Сбербанка, крупнейшего банка России, на бирже Currency сейчас стоит $ 11. Но уже до конца года ее цена может рухнуть до $ 6−7 из-за отмены дивидендов.

В марте 2020 года руководство банка подтвердило свои планы выплатить дивиденды, но немного сдвинула сроки: с июня на июль. А российский Центробанк вообще рекомендует перенести этот вопрос на сентябрь. Это плохой сигнал. На фоне того, как стремительно развивается распространение вируса в России и как европейские банки отказываются от выплаты дивидендов, это все вдвойне давит на Сбербанк.

В ближайшие недели покупка акций на долгосрочную перспективу, по моему мнению — самоубийство.

Конечно, будут отдельные компании, которые вырастут в цене, но если говорить про рынок в целом, он под большой угрозой. Для новичков и всех, кто сейчас только хочет начать инвестировать, лучшим советом будет постоять в стороне от акций в ближайшее время и наблюдать.

Есть важный показатель, который отображает финансовое благополучие и настроение людей — потребительская активность. Чем выше этот показатель, тем больше люди уверены в завтрашнем дне и тем больше совершают покупок, в том числе, дорогостоящих. За последний месяц этот показатель в США обвалился до минимумов, которых не было даже в кризис 2008 года.





И это несмотря на то, что в США запущена государственная программа поддержки экономики на $ 6 триллионов, которая гарантирует единоразовую выплату $ 1200 каждому гражданину с годовым доходом до 75 тысяч долларов.

Согласитесь, что получив разовую помощь вы сохраните полученные деньги на черный день или потратите их на покупки первой необходимости: еду и лекарства. Но уж точно не на покупку нового телевизора или смартфона. Именно это мы будем видеть во всех странах. А если люди делают меньше покупок, компании меньше зарабатывают, и их акции теряют в цене.

Лучший совет сейчас — быть «в кэше» и готовиться к моментам для покупок, когда они появятся. Если говорить о компаниях, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, то я бы выделил несколько.

Яндекс: максимально диверсифицированный бизнес и сервисы, которые выигрывают от карантина граждан: доставка еды, поиск, медиасервисы. Alphabet: бизнес так же диверсифицирован и выигрывает от сложившейся ситуации. Microsoft и Facebook: устойчивая бизнес модель с продажей онлайн-услуг.

Все эти компании входят в кризис без долгов и с хорошим запасом денег на счетах. Они будут уверенно себя чувствовать и могут стать только сильнее за счет покупки конкурентов по бросовым ценам.

Но повторю мысль: в ближайшие несколько недель лучше держаться от акций подальше и только наблюдать. Уже совсем скоро мы можем увидеть очередной момент распродаж.

«Инвестировать в фондовые рынки крайне неблагоразумно»



Михаил Кархалев, аналитик криптовалютной биржи Currency.com :

— Начать, пожалуй, стоит с того, что в ближайшее время ожидать каких-либо улучшений в мировой экономике не стоит. Пандемия еще не дошла до пика, а сам кризис еще не наступил. Экономические циклы состоят из 4 этапов: восстановления, пика, рецессии и кризиса. Мы сейчас на стадии рецессии, когда ситуация ухудшается с каждым днем, но до дна еще не добрались.

Обратите внимание, что рецессия не была вызвана эпидемией, как могло бы показаться на первый взгляд. К ней готовились и о ней предупреждали минимум год назад. Дональд Трамп не просто так добивался снижения ставок от Федеральной резервной системы США, которая нехотя, но все же снизила их трижды в 2019 году. То есть, уже тогда американская экономика, задающая темп всему миру, нуждалась в стимулировании.

Не просто так американский хедж-фонд Bridgewater Associates при поддержке Goldman Sachs и Morgan Stanley в ноябре 2019 года поставил $ 1 миллиард на обвал S&P 500 и Euro Stoxx 50 к марту 2020 и оказался прав. И это в тот момент, когда эпидемия в Китае только набирала обороты, а о глобальной пандемии никто и не предполагал.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все индикаторы говорили, что кризис на пороге, нужен был только триггер. На тот момент единственным и наиболее вероятным событием, которое могло бы подтолкнуть мировую экономику к рецессии, было торговое противостояние США и Китая. Но так уж сложилось, что ленточку перерезал коронавирус. Масла в огонь подлили Россия и Саудовская Аравия, благодаря которым рухнули цены на нефть. А вишенкой на торте стало первое в истории США объявление о режиме крупного бедствия на территории всех 50 штатов.

Итак, куда сейчас не стоит инвестировать? Фондовые рынки продолжат снижение и обновят минимумы еще примерно 2−3 раза в течение 2020 года. Сегодня индекс S&P 500 находится на уровне 2800 (после отскока от 2200), однако возврат к 2200 и падение до 1800 выглядит куда более реалистичным сценарием, чем полное восстановление. Причина весьма банальна: ни одно предприятие в мире еще не подсчитало убытки, финансовые отчеты будут только ухудшаться, а все перспективные проекты и новые разработки заморожены. Впереди волна банкротств. Инвестировать в фондовые рынки сейчас крайне неблагоразумно.

Нефть марки Brent в 2020 году будет торговаться не дороже 40−45 долларов за баррель, поскольку даже сокращении добычи, о котором не смогли договориться ранее, не изменит ситуацию. В период кризиса производственные предприятия не потребляют такого количества сырья, поскольку не работают на полную мощность. А карантин тормозит производство еще сильнее. Переизбыток добываемого сырья будет продолжать давить на цены, хотя немного его цена все же восстановится.





Акции фармацевтических компаний, которые занимаются разработкой вакцин (таких, как BioNTech SE или Vir Biotechnology Inc.), какое-то время могут расти и даже весьма резво. Но как показывает практика, подобный рост весьма краткосрочный и носит скорее «хайповый» характер, после чего происходит не менее сильное снижение. Это логично на первый взгляд, когда люди начинают покупать туалетную бумагу, маски и антисептики. Но все это станет бесполезным, дешевым и практически ненужным в один момент, когда объявят о снятии режима карантина, ЧС или самоизоляции. Если не хотите играть в рулетку, от покупки данных акций стоит воздержаться.

На какие активы стоит обратить внимание? В периоды неопределенностей, которых сейчас с лихвой хватает (пандемия, рецессия, выборы президента США), растет спрос на золото, как на защитный актив. Драгоценный металл практически моментально вернулся к уровню $ 1700 за тройскую унцию после мартовского обвала всего и вся. На этом рост прекратится вряд ли, и вполне вероятно в 2020 году золото будет штурмовать исторический максимум, пытаясь добраться до отметки в $ 2000.

Есть еще акции онлайн-компаний, которым пандемия сыграла на руку. Вынужденные сидеть дома люди стали чаще пользоваться услугами стриминговых сервисов, таких как Netflix, стали больше играть в видеоигры, благодаря чему ожидается рост продаж и выручки у разработчиков игр, таких как Activision Blizzard и Electronic Arts. Рост заказов ожидается и у онлайн-ритейлеров, таких как Amazon, VipShop и Alibaba Group. Все это положительно отразится на финансовой отчетности, прибыли и стоимости акций соответственно. Советуем обратить на них внимание и следить за финансовыми отчетами, после чего принимать решение о покупке.

Криптовалютное сообщество по-прежнему верит в то, что в период глобального кризиса, усиленного пандемией, «крипта» останется единственным активом, на который напрямую не влияют экономические проблемы всего мира. Биткойн не является национальной валютой какого-либо государства, соответственно, проблемы вроде повышения уровня безработицы или снижения ВВП ему не вредят. У криптовалют не выходит ежеквартальная финансовая отчетность, они не участвуют в производстве и так далее. Это инструмент передачи и сохранения ценности по аналогии с золотом, и именно по этой причине от биткойна ждут роста. С момента мартовского обвала он вырос более чем в два раза — с $ 3700 до $ 7500, однако сейчас немного откатился и торгуется в районе $ 6800. В ближайшее время ожидается продолжение восходящей динамики и попытка достичь уровня $ 9000.





Резюмируя вышесказанное, в 2020 году кризис наступил бы все равно, но сейчас его дополняет пандемия, которая многократно усилит эффект. В такое крайне тяжелое время любые инвестиции будут рискованными, поэтому прежде, чем принять решение, взвесьте все «за» и «против».

«Точки для роста — золото и технологичные компании»



Валерий Кот, финансовый консультант:

— В кризисные времена активы особенно чувствительны к новостям. Вот и сейчас новостной фон как никогда влияет на формирование цен любых активов, торгуемых на биржах.

Начнем с нефти. Несмотря на то, что на встрече 9 апреля было принято решение о беспрецедентном сокращении ее добычи, а именно на 10 миллионов баррелей в сутки (приблизительно 10% от мировой), это существенным образом не подтолкнуло цену нефти вверх, и рынки закрылись даже со снижением. Прямо сейчас все упирается в то, как поступит Мексика — единственная из 23 стран, которая возражает против сокращения объемов добычи. Президент Трамп предложил компромиссное решение, по которому американские сокращения объемов будут считаться мексиканскими, но Саудовская Аравия отвергла его. Страны ОПЕК и Россия продолжили переговоры с Мексикой, чтобы убедить ее подписать сделку.

Если к началу недели стороны смогут договориться, то такое решение сможет взбодрить рынки, и нефть Brent пойдет в район $ 36−38 (WTI, соответственно, $ 30−32), что поможет избежать коллапса на нефтяном рынке.

Менее оптимистичным сценарием может стать непримиримость участников, в результате чего сокращение не состоится или будет принято половинчатое компромиссное решение. Например, сокращение на 5−6 миллионов баррелей в сутки, что может загнать котировки Brent ниже $ 30 (WTI $ 23). Это может стать полным разочарованием для рынка, поскольку обсуждаемое сокращение в 10 миллионов баррелей в сутки примерно в два раза меньше текущего избытка предложения на рынке нефти.

Теперь золото. В данный момент оно полностью играет свою роль, как защитный актив. Страхи велики, и, несмотря на усилия центробанков многих стран по стимулированию собственных экономик, интерес к золоту не ослабевает. Его стоимость двигается в район $ 1700, и можно достаточно смело предполагать, что уровень этот будет достигнут в ближайшее время.



Фото: Reuters

Можно сделать определенные предположения и по поводу индекса US100. Он включает 100 крупнейших американских и международных нефинансовых компаний и является олицетворением высокотехнологичного сектора. Предполагаю, что этот сектор сможет легче остальных пережить возможные последствия текущего спада. Этому способствуют различные факторы: бизнесам проще адаптироваться с точки зрения использования удаленной работы сотрудников, в сфере остались стабильные денежные потоки и иногда значительные запасы денег.

Кроме того, растет спрос на медиа- и развлекательные ресурсы со стороны пребывающих на карантине пользователей. А еще ведь есть микроэлектроника и ПО для медицины и т.п. Все это дает повод рассчитывать на большую положительную динамику в сравнении, например, с US500. Предположу, что целью в ближайшее время может стать уровень $ 8450−8500.