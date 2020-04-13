Праздничные богослужения покажут по телевизору

Источник материала: Горецкий вестник

Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет прямые трансляции богослужений для христиан.





9 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великий Четверг из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

10 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великую Пятницу из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

10 апреля, 23.20, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска.

11 апреля, 21.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

12 апреля, 16.20, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция из Ватикана Пасхального послания и благословения «Граду и миру» Папы Римского Франциска.

12 апреля, 09.50, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Божественной Литургии на Вербное воскресенье из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.