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В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере
13.04.2020 14:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере. Об этом
На сайте говорится, что в связи с пандемией коронавируса в мире и вспышкой заболеваемости вирусной инфекцией в Беларуси сотрудники медучреждений сегодня особо нуждаются в защите.
Лаборатория быстрого прототипирования
Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.
Заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Павел Лущик заявил, что с этой недели FABLAB планирует производить до 100 масок в день.
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Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.
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