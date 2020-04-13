ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере

13.04.2020 14:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере. Об этом сообщается на новостном сайте университета Times BNTU.


Фото: times.bntu.by

Фото: times.bntu.by

На сайте говорится, что в связи с пандемией коронавируса в мире и вспышкой заболеваемости вирусной инфекцией в Беларуси сотрудники медучреждений сегодня особо нуждаются в защите.

Лаборатория быстрого прототипирования FABLAB, созданная в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник», начала изготавливать защитные экранные маски для медучреждений. Каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке с ЧПУ вырезается экран. Затем к этой конструкции присоединяется тесьма для крепления к голове, и маска готова к использованию врачами в медучреждениях.

Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.

Заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Павел Лущик заявил, что с этой недели FABLAB планирует производить до 100 масок в день.

Авторы отмечают, что если вы чувствуете в себе силы и желание включиться в проект по снабжению масками медучреждений и не только, то пишите команде в социальных сетях (VK, Telegram, Facebook) или на почту times@bntu.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.
 
Новости дня
Новости
 
Прямая линия Валерия Полищука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика