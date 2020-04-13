Источник материала: Tut.by

В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере. Об этом сообщается на новостном сайте университета Times BNTU.



Фото: times.bntu.by

Фото: times.bntu.by

На сайте говорится, что в связи с пандемией коронавируса в мире и вспышкой заболеваемости вирусной инфекцией в Беларуси сотрудники медучреждений сегодня особо нуждаются в защите.

Лаборатория быстрого прототипирования FABLAB , созданная в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник», начала изготавливать защитные экранные маски для медучреждений. Каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке с ЧПУ вырезается экран. Затем к этой конструкции присоединяется тесьма для крепления к голове, и маска готова к использованию врачами в медучреждениях.

Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию.

Заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» Павел Лущик заявил, что с этой недели FABLAB планирует производить до 100 масок в день.

Авторы отмечают, что если вы чувствуете в себе силы и желание включиться в проект по снабжению масками медучреждений и не только, то пишите команде в социальных сетях ( VK, Telegram , Facebook ) или на почту times@bntu.by.