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Прямая линия Валерия Полищука
13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 апреля с 9.00 до 12.00 член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК (начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь) проведет прямую телефонную линию по номеру 8 (0222) 72-31-00.
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18 апреля с 9.00 до 12.00 член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК (начальник учреждения образования...
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