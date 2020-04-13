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Почти 3 тысячи заболевших и 29 смертей. Минздрав сообщил о ситуации с COVID-19
13.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По официальным данным на 6 утра понедельника в Беларуси уже 29 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего официально зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.
Их них 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели 203 человека, сообщается на официальном сайте
Таким образом за сутки умерли 3 человека и был официально выявлен 341 новый случай заболевания.
При этом увтерждается, что всего в Беларуси на утро понедельника было проведено около 68 тысяч тестов на наличие коронавируса.
Очень хочется верить в официально озвученные цифры, хотя и они отнюдь не радужные -
А если учесть, что Минздрав озвучивает данные на 6 утра лишь спустя примерн 8 часов, то может возникнуть вопрос - зачем в IT-стране в век компьютеризации столько времени на сведение данных из регионов?
Также напомним, что после несовпадения как раз-таки данных из регилнов с официальной статистикой Минздрава на официальном сайт исчезла карта, отображающая заболеваемость по регионам.
А сегодня, в добавок ко всему выяснилось, что
И после этого власти хотят, чтобы мы верили в их официальные цифры.
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По официальным данным на 6 утра понедельника в Беларуси уже 29 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего официально зарегистрировано 2919 человек с...
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