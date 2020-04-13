ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти 3 тысячи заболевших и 29 смертей. Минздрав сообщил о ситуации с COVID-19

13.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По официальным данным на 6 утра понедельника в Беларуси уже 29 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего официально зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.

Почти 3 тысячи заболевших и 29 смертей. Минздрав сообщил о ситуации с COVID-19
Их них 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели 203 человека, сообщается на официальном сайте stopcovid

Таким образом за сутки умерли 3 человека и был официально выявлен 341 новый случай заболевания.

При этом увтерждается, что всего в Беларуси на утро понедельника было проведено около 68 тысяч тестов на наличие коронавируса.

Очень хочется верить в официально озвученные цифры, хотя и они отнюдь не радужные - в Беларуси заболеваемость коронавирусом прилично выше среднемировой, и на фоне некоторых соседей мы выглядим, мягко говоря, не так безобрачно, как это представляют госСМИ и Лукашенко.

А если учесть, что Минздрав озвучивает данные на 6 утра лишь спустя примерн 8 часов, то может возникнуть вопрос - зачем в IT-стране в век компьютеризации столько времени на сведение данных из регионов?


Также напомним, что после несовпадения как раз-таки данных из регилнов с официальной статистикой Минздрава на официальном сайт исчезла карта, отображающая заболеваемость по регионам.


И после этого власти хотят, чтобы мы верили в их официальные цифры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По официальным данным на 6 утра понедельника в Беларуси уже 29 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего официально зарегистрировано 2919 человек с...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси уже 2919 случаев коронавируса. Минздрав озвучил новую статистику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика