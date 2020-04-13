Почти 3 тысячи заболевших и 29 смертей. Минздрав сообщил о ситуации с COVID-19

Их них 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели 203 человека, сообщается на официальном сайте









При этом увтерждается, что всего в Беларуси на утро понедельника было проведено около 68 тысяч тестов на наличие коронавируса.

в Беларуси заболеваемость коронавирусом прилично выше среднемировой , и на фоне некоторых соседей мы выглядим, мягко говоря, не так безобрачно, как это представляют госСМИ и Лукашенко. Очень хочется верить в официально озвученные цифры, хотя и они отнюдь не радужные -, и на фоне некоторых соседей мы выглядим, мягко говоря, не так безобрачно, как это представляют госСМИ и Лукашенко. Таким образом за сутки умерли 3 человека и был официально выявлен 341 новый случай заболевания.





А если учесть, что Минздрав озвучивает данные на 6 утра лишь спустя примерн 8 часов, то может возникнуть вопрос - зачем в IT-стране в век компьютеризации столько времени на сведение данных из регионов?









Также напомним, что после несовпадения как раз-таки данных из регилнов с официальной статистикой Минздрава на официальном сайт исчезла карта, отображающая заболеваемость по регионам.





Лукашенко лично решает, что нам можно знать о COVID-19 в Беларуси, а чего знать не следует. А сегодня, в добавок ко всему выяснилось, что





И после этого власти хотят, чтобы мы верили в их официальные цифры.



