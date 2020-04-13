В Беларуси уже 2919 случаев коронавируса. Минздрав озвучил новую статистику

Источник материала: KYKY

В telegram-канале Минздрава появилась новая статистика по COVID-19 в Беларуси, цитируем: «В Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.



Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией».

Расшифровываем:

На 13 апреля в Беларуси уже 2919 случаев коронавируса – вчера их было 2578, то есть за сутки в стране +341 новый случай заражения за сутки.

Сколько человек находится на стационарном лечении Минздрав не сообщает уже второй день. Но известно, что жизнь 55 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ.

203 человека выздоровели, но об этих же цифрах сообщалось и вчера.

29 человек погибли – +3 смерти от COVID-19 в Беларуси за сутки.