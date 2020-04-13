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В Беларуси уже 2919 случаев коронавируса. Минздрав озвучил новую статистику
13.04.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В telegram-канале Минздрава появилась новая статистика по COVID-19 в Беларуси, цитируем: «В Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
Расшифровываем:
На 13 апреля в Беларуси уже 2919 случаев коронавируса – вчера их было 2578, то есть за сутки в стране +341 новый случай заражения за сутки.
Сколько человек находится на стационарном лечении Минздрав не сообщает уже второй день. Но известно, что жизнь 55 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ.
203 человека выздоровели, но об этих же цифрах сообщалось и вчера.
29 человек погибли – +3 смерти от COVID-19 в Беларуси за сутки.
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В telegram-канале Минздрава появилась новая статистика по COVID-19 в Беларуси, цитируем: «В Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для...
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