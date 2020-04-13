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Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки
13.04.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За ситуацией в стране Александр Лукашенко следит каждый день. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так вот, в Беларуси спад сезонных ОРВИ и выявляемых пневмоний. В Витебском регионе, про который так много говорят, за последние дни прирост новых пневмоний тоже сократился.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть снижается вот этих пневмобольных людей каждые сутки. Этот хвост, как медики говорят, его бы побыстрее отсечь нам, и у нас это есть снижение. Но успокаиваться нельзя (я о пневмониях говорю). Потому что видите, погода какая стоит – то холодно, то ветрено, то то, то это, где-то подстыл, особенно старики – простудились, и может произойти всплеск. Вот нам нельзя допустить.
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Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: Хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки
Новости Беларуси. За ситуацией в стране Александр Лукашенко следит каждый день. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика, сообщили в...
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