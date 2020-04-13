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Белтелерадиокомпания примет участие в проекте ЕВС «Евровидение: Europe Shine a Light»

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белтелерадиокомпания примет участие в проекте ЕВС «Евровидение: Europe Shine a Light»

Фото eurovision.tv

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского вещательного союза «Евровидение: Europe Shine a Light». Шоу станет альтернативой финала отмененного конкурса песни «Евровидение», сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

«Решение об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды «Евровидения» разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню. Принято решение, что от Беларуси участие в проекте «Евровидение: Europe Shine a Light» примет победитель национального отбора на «Евровидение-2020″ — группа VAL», — рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Двухчасовое телешоу «Евровидение: Europe Shine a Light» будет транслироваться в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Ведущие Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит представят телемосты с участвующими странами и артистами и смогут установить контакт с миллионами зрителей по всему миру. «Во времена, когда люди по всей Европе и за ее пределами далеки от друзей, родственников и своих любимых, трогательная, обнадеживающая телепрограмма может объединить 41 страну. С ее помощью мы отдадим дань уважения людям, пострадавшим от коронавируса, и тем, кто борется с ним», — говорят организаторы телевизионного шоу.

В прямом эфире на «Беларусь 1» программа «Евровидение: Europe Shine a Light» выйдет 16 мая в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото eurovision.tv 13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского вещательного союза «Евровидение: Europe Shine a
 
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