Глава ВОЗ: Ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно

Источник материала: Tut.by

Ограничения передвижения населения, введенные в связи с пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, чтобы сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



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«Заболевание COVID-19 распространяется очень быстро, а отступает гораздо медленнее», — сказал он. «Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что сейчас «некоторые страны размышляют о том, когда они могут отменить эти ограничения». Одновременно другие страны «решают, нужно ли их ввести и когда это сделать». В ВОЗ исходят из того, что «эти решение должны быть в первую очередь основаны на защите здоровья людей». Глава организации подчеркнул, что ограничения следует отменять только в том случае, если одновременно осуществляются должные меры в сфере здравоохранения, включая выявление контактов больных людей со здоровыми. Что касается введения ограничений на передвижение людей теми государствами, которые их еще не ввели, то эти меры могут оказаться «непрактичными», если в стране имеется значительное бедное население, беженцы и мигранты, которые и так живут в стесненных условиях и располагают ограниченными средствами и возможностями для доступа к охране здоровья.

Речь идет о первой подобной пандемии, сказал глава ВОЗ, добавив: «Мы все время учимся и адаптируем нашу стратегию, основываясь на самых свежих имеющихся сведениях». ВОЗ 14 апреля опубликует обновленную стратегию, где страны могут почерпнуть информацию, которая поможет им принять правильное решение. Новая стратегия включает ряд советов. В частности, странам рекомендовано изолировать заболевших, проводить тестирование, принимать превентивные меры на рабочих местах и в школах.

На настоящий момент известно, что коронавирус «распространяется быстро» и является «в 10 раз более смертоносным, чем вирус, который вызвал пандемию в 2009 году», сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, новый коронавирус «легче передается в местах скопления людей», таких, как дома престарелых.

О смягчении карантина объявили власти некоторых европейских стран. В Испании с понедельника возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины. Об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила также Дания — одна из первых стран Европы, где они были введены.