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Лукашенко - о ситуации в Витебске: по 280 пневмоний добавлялось за сутки
14.04.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске еще 3−4 дня назад фиксировали по 280 случаев пневмонии в сутки. Сейчас этот показатель удалось снизить в 2,5 раза. Об этом рассказал Александр Лукашенко,
— Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали и доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году. Пневмонии увеличивались, но, что показательно, последние три дня: вот я по Витебску бедного этого Шерстнева каждое утро допрашиваю, он уже, наверное, не спит ночами, у него 3−4 дня назад добавлялось пневмоний — 280 даже было за сутки. Сейчас в 2,5 раза снизилось. И уже вот третьи сутки у него держатся внизу. И это наша северная Витебская область.
По словам Лукашенко, такая же «хорошая тенденция» наблюдается и по Минску.
— То есть снижается вот этих пневмобольных людей каждые сутки. Этот хвост, как медики говорят, его бы побыстрее отсечь нам, и у нас это есть снижение. Но успокаиваться нельзя (я о пневмониях говорю). Потому что видите, погода какая стоит — то холодно, то ветрено, то то, то это, где-то подстыл, особенно старики — простудились, и может произойти всплеск. Вот нам нельзя допустить, — подчеркнул президент.
Ранее о том, что в Витебске, Витебской области и Минске фиксируется подъем заболеваемостью пневмонией
— При завершении эпидсезона мы и так наблюдаем увеличение количества пневмоний, это и так ежегодная тенденция. По Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, но там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний, и там принимаются более жесткие меры.
Министр здравоохранения отметил, что на 11 апреля в Витебске было около 1 тысячи пневмоний, в прошлом году пиковое значение по пневмониям там было в районе 600.
Для координации деятельности по борьбе с распространением коронавируса, напомним, в Витебске был
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