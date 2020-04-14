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«Добрый телефон» доверия для пожилых людей запустил Красный Крест
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Белорусское Общество Красного Креста при поддержке платформы ИМЕНА
— Во время эпидемии коронавируса в особой зоне риска — пожилые люди. Им важно сейчас оставаться и вообще ни с кем не контактировать, чтобы не заразиться вирусом. Но обычно бабушки и дедушки много общаются, часто ходят в магазины, поликлиники, навещают родных и друзей, ездят в общественном транспорте. Им трудно представить, как это — сидеть дома без общения, —
С 6 апреля, благодаря сотрудничеству с «Белтелеком», появился еще один номер – 122. На него можно дозвониться со стационарного телефона.
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Белорусское Общество Красного Креста при поддержке платформы ИМЕНА запустило телефонную линию 201, на которую могут позвонить пожилые люди. Волонтеры Красного...
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