«Добрый телефон» доверия для пожилых людей запустил Красный Крест

Источник материала: Горецкий вестник

Белорусское Общество Красного Креста при поддержке платформы ИМЕНА запустило телефонную линию 201, на которую могут позвонить пожилые люди. Волонтеры Красного Креста будут оказывать психосоциальную поддержку для людей, находящихся в самоизоляции, а при необходимости предоставят информацию по волнующему вопросу и перенаправят в компетентные органы. Волонтеры могут рассказать о способах защиты собственного здоровья от COVID-19 и просто поговорить с людьми о том, что их беспокоит.

— Во время эпидемии коронавируса в особой зоне риска — пожилые люди. Им важно сейчас оставаться и вообще ни с кем не контактировать, чтобы не заразиться вирусом. Но обычно бабушки и дедушки много общаются, часто ходят в магазины, поликлиники, навещают родных и друзей, ездят в общественном транспорте. Им трудно представить, как это — сидеть дома без общения, — говорят в БООК. — По единому короткому номеру 201 пожилые люди могут позвонить с мобильного телефона и поговорить с волонтерами, которых отобрал и обучил психолог Белорусского Красного Креста. Они будут посменно «сидеть на линии» и готовы разговаривать, о чем угодно: о погоде, успехах внуков, любимой собачке или о том, как защитить себя от коронавируса.

С 6 апреля, благодаря сотрудничеству с «Белтелеком», появился еще один номер – 122. На него можно дозвониться со стационарного телефона.