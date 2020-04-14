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ОАО «Моготекс» временно перепрофилировалось на производство средств индивидуальной защиты
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С конца февраля ОАО «Моготекс»
На данный момент могилевское предприятие, его филиалы в Кобрине, Полоцке и Быхове производят средства индивидуальной защиты. В планах в ближайшее время нарастить объемы до 80 тыс. повязок в сутки. Сейчас налажено собственное производство марли смесовой, а также изготовление повязок из марли и хлопко- и вискозосодержащей тканей. Произведенные на «Моготексе» средства индивидуальной защиты поставляются для продажи в аптеки РУП «Фармация».
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С конца февраля ОАО «Моготекс» перепрофилировало швейное производство на изготовление многоразовых повязок для лица. На данный момент могилевское...
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