Принимаются заявки на участие в торговом обслуживании гостей праздника «Купалье»

Источник материала: Горецкий вестник

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в нынешнем году планируется провести 11-12 июля (в агрогородке Александрия Шкловского района), сообщили в Могоблисполкоме. Главное управлением торговли и услуг продолжает принимать заявки субъектов хозяйствования всех форм собственности на участие в торговом обслуживании гостей мероприятия.



