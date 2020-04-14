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Принимаются заявки на участие в торговом обслуживании гостей праздника «Купалье»
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в нынешнем году планируется провести 11-12 июля (в агрогородке Александрия Шкловского района),
Заявки можно подать по 30 апреля по электронной почте
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Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в нынешнем году планируется провести 11-12 июля (в агрогородке Александрия Шкловского района), сообщили в...
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