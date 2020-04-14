Профилактика ДТП с участием мототранспорта

Источник материала: Горецкий вестник

Не смотря на проводимую работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в республике продолжают иметь место указанные происшествия с тяжкими последствиями.





Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта являются грубые нарушения водителями требований Правил дорожного движения, в том числе отсутствие права управления, нетрезвое состояние, нарушение правил обгона, а также превышение скорости.

Так же следует обратить внимание на то, что сегодня, прежде чем сесть за руль мопеда, скутера, мотоцикла, его владельцу необходимо позаботиться о наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае нарушения действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения к виновным лицам будут применяться строгие меры административного воздействия, в т.ч. меры обеспечения административного процесса. Так за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин, а за повторное в течение года «бесправное» управление штраф увеличивается до 50 базовых величин (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь), также возможен административный арест до 15 суток. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года (ст.18.16 КоАП Республики Беларусь). За повторное в течении года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков