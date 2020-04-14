Горецкая ГАИ – о мотовездеходах

Источник материала: Горецкий вестник

В настоящее время на территории Республики Беларусь эксплуатируются несколько видов мотовездеходов, которые делятся на снегоходы и четырехколесные транспортные средства – квадрициклы. Согласно ПДД к квадрициклам относятся четырехколесные механические транспортные средства, имеющие приводы управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии не более 550 килограммов. Им разрешено участие в дорожном движении, т.к. они приравниваются к автомобилям и регистрируются в подразделениях Госавтоинспекции. Для их управления необходимо наличие категории «В» (легковой автомобиль).





Понятие «квадрацикл» в ПДД отсутствует, в связи с этим он не может участвовать в дорожном движении. В случае движения данного транспортного средства по дорогам общего пользования в действиях водителя усматривается состав двух административных правонарушений ч.4 ст.18.36 КоАП Республики Беларусь, предусматривает наложение штрафа в размере до 1БВ и ч.5 ст.18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, предусматривает наложение штрафа в размере до 0.5 БВ либо предупреждение. В случае если квадрациклы, а также снегоходы будут двигаться по сельскохозяйственным угодьям, то в действиях водителей будет усматриваться состав ч.3 ст.10.8 КоАП Республики Беларусь «уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений». За такое правонарушение водителю грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков