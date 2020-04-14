ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Горецкая ГАИ – о мотовездеходах

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В настоящее время на территории Республики Беларусь эксплуатируются несколько видов мотовездеходов, которые делятся на снегоходы и четырехколесные транспортные средства – квадрициклы. Согласно ПДД  к квадрициклам относятся четырехколесные механические транспортные средства, имеющие приводы управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии не более 550 килограммов. Им разрешено участие в дорожном движении, т.к. они приравниваются к автомобилям и регистрируются в подразделениях Госавтоинспекции. Для их управления необходимо наличие категории «В» (легковой автомобиль).

 

Горецкая ГАИ – о мотовездеходах
Иллюстративное фото

 

Понятие «квадрацикл» в ПДД отсутствует, в связи с этим он не может участвовать в дорожном движении. В случае движения данного транспортного средства по дорогам общего пользования в действиях водителя усматривается состав двух административных правонарушений ч.4 ст.18.36 КоАП Республики Беларусь, предусматривает наложение штрафа в размере до 1БВ и ч.5 ст.18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, предусматривает наложение штрафа в размере до 0.5 БВ либо предупреждение. В случае если квадрациклы, а также снегоходы будут двигаться по сельскохозяйственным угодьям, то в действиях водителей будет усматриваться состав ч.3 ст.10.8 КоАП Республики Беларусь «уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений». За такое правонарушение водителю грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

 

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков

 


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В настоящее время на территории Республики Беларусь эксплуатируются несколько видов мотовездеходов, которые делятся на снегоходы и четырехколесные...
 
Новости дня
Новости
 
COVID-19 в мире: без смертей в Китае, Италия и Испания ослабляют карантин, в России ситуация не улучшается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика